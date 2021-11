Il mese di dicembre per continuare a consolidare la posizione in classifica e riabbracciare i tanti tifosi biancoazzurri pronti a tornare al PalaPentassuglia in occasione delle festività natalizie. Il calendario di Legabasket Serie A regala ai supporters della Happy Casa Brindisi una doppia sfida interna il 19 e 26 dicembre da non perdere per ritrovare un feeling interrotto solo per cause di forza maggiore.

Sono settecento i posti per ognuna delle due partite, disponibili dalle ore 10:00 di questa mattina.

PARTITE IN PROGRAMMA

Happy Casa Brindisi vs NutriBullet Treviso Basket – domenica 19 dicembre ore 20:45*

Happy Casa Brindisi vs Carpegna Prosciutto Pesaro – domenica 26 dicembre ore 18:00*

*orario da confermare

N.B.: rimane ancora in vendita la partita vs A|X Armani Exchange Milano di domenica 5 dicembre; attualmente sono rimasti a disposizione n.100 posti.

TICKETS IN VENDITA

• New Basket Store – Corso Garibaldi 29, (nuovo orario invernale 09:30-13:00; 16:30-20:00)

• online sul sito www.vivaticket.it

Si ricorda che per accedere al palasport è obbligatorio presentare all’ingresso il certificato vaccinale ‘Green Pass’. All’interno del palazzetto è necessario indossare correttamente la mascherina per tutta la durata dell’evento e rispettare il posto a sedere assegnato.

TABELLA PREZZI VS TREVISO:

CATEGORIA PARTERRE A-B-C PREZZO INTERO

Prima Fila 1 € 100,00

CAT 2 2 € 70,00

CAT 2 3 € 70,00

CAT 4 4 € 50,00

CAT 5 5 € 30,00

CAT 6 6 € 23,00

CAT 7 DA 7 a 9 € 14,00

PARTERRE D-E

Prima Fila 1 € 100,00

CAT 3 2 € 60,00

CAT 4 3 € 50,00

CAT 5 4 € 30,00

CAT 6 5 € 23,00

CAT 7 6 € 14,00

PARTERRE L PREZZO INTERO

Prima Fila 1 € 100,00

CAT 3 2 € 60,00

CAT 4 3 € 50,00

CAT 5 4 € 30,00

TRIBUNA BLU

CAT 5 DA 1 a 10 € 30,00

TRIBUNA GIALLA

CAT 7 DA 1 a 10 € 14,00

TRIBUNA VERDE

CAT 7 DA 1 a 10 € 14,00

TABELLA PREZZI VS PESARO:

CATEGORIA PARTERRE A-B-C PREZZO INTERO

Prima Fila 1 € 100,00

CAT 2 2 € 70,00

CAT 2 3 € 70,00

CAT 4 4 € 50,00

CAT 5 5 € 38,00

CAT 6 6 € 32,00

CAT 7 DA 7 a 9 € 24,00

PARTERRE D-E

Prima Fila 1 € 100,00

CAT 3 2 € 60,00

CAT 4 3 € 50,00

CAT 5 4 € 38,00

CAT 6 5 € 32,00

CAT 7 6 € 24,00

PARTERRE L PREZZO INTERO

Prima Fila 1 € 100,00

CAT 3 2 € 60,00

CAT 4 3 € 50,00

CAT 5 4 € 38,00

TRIBUNA BLU

CAT 5 DA 1 a 10 € 38,00

TRIBUNA GIALLA

CAT 7 DA 1 a 10 € 24,00

TRIBUNA VERDE

CAT 7 DA 1 a 10 € 24,00

