Il team nazionale della Federazione Italiana Taekwondo ha convocato dieci allievi della New Marzial Mesagne per partecipare al raduno collegiale cadetti e juniores in vista del mondiale che si terrà a Sofia dal 31 luglio al 6 Agosto. Cinque ragazzi per la categoria Cadetti A sono già impegnati a Formia presso il CPO per il raduno collegiale che si concluderà lunedì 27 giugno. Altri cinque giovani atleti, per la categoria Juniores, si alleneranno nel raduno che si terrà a Mesagne, dal 26 giugno al 7 Luglio. I taekwondoka sono stati convocati perché hanno vinto il campionato italiano e coppa Italia. La squadra nazionale Juniores sarà allenata dal Maestro Roberto Baglivo che è direttore tecnico della nazionale Italiana. Una soddisfazione per la società griffata “Nuova Special Welding” e diretta dal presidente Steeven Baglivo che premia il lavoro quotidiano di tanti giovani e i sacrifici delle loro famiglie.

Il gruppo dei cadetti è formato da: Rosato Gabriele, Santoro Francesco, Neglia Andrea, Del Vecchio Adele e Frassica Sofia. I cinque della juniores sono: Del Vecchio Teodoro, Biscosi Daniele, Iurlaro Ludovico, Cutugno Dafne e Sicilia Celeste