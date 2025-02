Nella sede dei servizi distrettuali di Oria, che rientra nel Distretto sociosanitario 3, è attivo un ambulatorio di Vulnologia/Wound care, per la prevenzione, la cura e il follow up delle lesioni cutanee, che ha come referente il dottor Alessandro Perrone, con un’équipe di infermieri dedicati, guidati dalla coordinatrice Filomena Carbone. L’attività ambulatoriale, tramite prenotazione al Cup, si svolge il lunedì e il giovedì per i controlli e le medicazioni, mentre per le prime visite di vulnologia soltanto il giovedì.

L’iniziativa fa parte del progetto “Chirurgo sul territorio”, avviato nello scorso mese di settembre, con l’apertura degli ambulatori di Chirurgia generale e Coloproctologia nel Pta di Ceglie Messapica e negli ambulatori distrettuali di Oria. Sempre da settembre, il dottor Perrone, chirurgo esperto in Coloproctologia e Wound care, svolge l’attività di vulnologia anche come prestazione domiciliare riservata a pazienti cronici, allettati o non deambulanti che abbiano bisogno di un ciclo di medicazioni avanzate, eseguibili con questo percorso di cure di prossimità. La visita chirurgica domiciliare è prenotabile da agenda Cup, con richiesta su modulo compilato dal medico di famiglia.

“Da settembre a oggi – sottolinea il direttore del Distretto sociosanitario 3, Gabriele Argentieri – sono state eseguite oltre 250 prestazioni tra visite di Chirurgia generale, Coloproctologia e visite domiciliari con un ampliamento dell’offerta di servizi e pazienti provenienti non solo dal territorio brindisino ma anche dalle province di Lecce, Bari e Taranto. È da sottolineare – prosegue Argentieri – la collaborazione con l’Unità operativa complessa di Chirurgia generale del Camberlingo di Francavilla Fontana, diretta da Giovanni Bellanova come centro Hub e Spoke di riferimento per la prosecuzione del corretto percorso diagnostico-terapeutico, in modo da offrire una continuità di cure con un servizio di eccellenza”.

