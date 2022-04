Il 30 Aprile 2022 alle ore 09:30 presso l’Hotel Orientale sito in Corso Garibaldi 40 a Brindisi, il movimento AZIONE del leader politico CARLO CALENDA, formalizzerà la propria presenza in città attraverso il 1° CONGRESSO CITTADINO, durante il quale saranno nominati i dirigenti del partito che daranno vita al programma politico di AZIONE in città.

Al congresso oltre ai tesserati di Azione, interverranno esponenti politici della città, il Consigliere Regionale Fabiano Amati, il Segretario Provinciale di Azione Raffaele Pappadà e il Dirigente Regionale di Azione già coordinatore Regionale Fabio Zecchino.