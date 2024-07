Martina Giovannini, tra le protagoniste più talentuose dell’edizione 2023 di “Amici”, sarà ospite domenica 14 luglio dalle ore 18:30 al centro commerciale “AppiAnticA” di Mesagne per una tappa di presentazione del suo EP “Al centro del panorama”. Accanto ai dj di Radio Ciccio Riccio, la ventiquattrenne di origini italo-brasiliane si esibirà in un mini-live durante il quale farà ascoltare al pubblico le canzoni del suo primo EP “Al centro del panorama”, seguirà il firma-copie.

Martina, dottoressa in Biotecnologie che coltiva sin da bambina la passione per il canto, nel 2021 ha trionfato nella categoria “Interpreti e Artist of the Year” al Tour Music Fest. “Al centro del panorama”, disponibile dallo scorso venerdì 28 giugno, è il suo primo progetto discografico, una produzione grazie alla quale è possibile apprezzare la straordinaria estensione vocale di un’artista dall’anima soul con una preparazione tecnica che le consente di spaziare con estrema naturalezza tra generi diversi.

Con i sei brani dell’EP, tra inediti, brani ascoltati durante il celebre talent show e la cover di Alessandra Amoroso “È vero che vuoi restare”, Martina stupisce anche per la sua capacità di interpretazione.