Bellissimi per un giorno. Nonostante le fragilità e una vita che vorrebbe metterli all’angolo. È lo spirito che anche quest’anno riporta in piazza «United for Beauty», l’evento di solidarietà nato dalla sensibilità e l’intraprendenza di Marcello Caforio, hair stylist di Latiano.

L’appuntamento con la quinta edizione di «United for Beauty» è per domenica 26 giugno, a partire dalle 16.30, in Piazza Commestibili a Mesagne. Con 30 postazioni fisse e 10 mobili, donne e uomini socialmente fragili vedranno loro stessi letteralmente trasformati dalle abili e sapienti mani di tanti professionisti provenienti da diverse realtà della regione. Hair stylist, make up artist, onicotecniche, nails designer e massaggiatori, lavoreranno per donare bellezza e consapevolezza agli ospiti di centri e case di cura per persone con fragilità psichiche. Il team di professionisti daranno il loro contributo utilizzando i prodotti di bellezza messi a disposizione da L’Oreal e da Narciso profumerie Brindisi . L’allestimento sarà curato da Donato Santoro Arredamenti di Locorotondo.

L’evento, voluto e organizzato da Marcello Caforio in collaborazione con Vivisalute.org, Confcommercio Mesagne e Confcommercio Salute , è patrocinato dai Comuni di Mesagne e Latiano e dal Consorzio ATSBR4.

E mentre i professionisti della bellezza e del benessere saranno al lavoro per trasformare i loro clienti molto speciali, il pubblico presente in piazza potrà assistere alle performance di numerosi artisti, musicisti e ballerini. Presentati dalla giornalista Maria Di Filippo, che sarà affiancata dall’eclettico showman Giancarlo Occhilupo, sfileranno sul palco: le cantanti Azzurra De Nitto, Martina Picone e Laura Galiano, il tenore Aldo Gallone, il gruppo di musica elettronica Chromophobia, il chitarrista jazz Davide Chionna, l’artista e compositore Ignazio Deg, gli atleti dell’associazione sportiva Vertical gym (pole dance, discipline aeree, etc.), i ballerini della maestra di danza Antonella Di Lecce, le danzatrici del ventre del gruppo Amal Bellydance.

L’accesso all’evento è consentito solo con l’acquisto dell’esclusiva pashmina «United for Beauty 5», che quest’anno si tinge dei vivaci colori della città ospitante.

La serata si svolgerà seguendo le indicazioni anticovid, così come previsto dalla commissione per lo spettacolo.

Per informazioni e prenotazione contattare il numero 320.3080.006.

Media partner dell’evento Idea Radio.

Video di presentazione dell’evento al link: https://fb.watch/dALP_84JKX/