Domenica 26 dicembre, alle 17.00, appuntamento al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi con la vera storia di Biancaneve, una delle favole più conosciute dai bambini ma in grado di coinvolgere anche i grandi.

I biglietti sono disponibili online sul circuito Vivaticket, mentre la biglietteria sarà operativa con lo sportello al pubblico nella giornata di domenica, dalle 15 alle 21.30..

«Biancaneve, la vera storia» è la fiaba dedicata ai più piccoli e alle famiglie in un giorno di festa, alla voglia di sognare con i colori e la magia del Natale. Biancaneve è da sempre la bellezza che si scontra con la gelosia, è il cammino di una bambina inconsapevole tra paure, sogni e vanità, è la sua scoperta dei più profondi valori della vita nascosti tra gli alti e i bassi che la circondano. Le montagne innevate e le miniere profonde di Germania ci allontanano dall’immaginario americano della Disney: nello spettacolo, l’ultimo dei sette nani diventa testimone dell’arrivo di una bambina coraggiosa, che preferisce la protezione del bosco sconosciuto allo sguardo, conosciuto ma cupo, di sua madre. Una madre che diventa matrigna, perché bruciata dall’invidia per la bellezza di una figlia che la vita chiama naturalmente a fiorire. Tutti i bambini conoscono già questa fiaba, lo spettacolo li porta per mano “dietro le quinte” della storia, dove prendono forma e vita i personaggi, i loro sentimenti e le loro azioni, talvolta buoni e talvolta cattivi, quasi mai sempre buoni o sempre cattivi. «Biancaneve, la vera storia» dura 55 minuti ed è consigliato ai bambini da 5 anni. Prezzo del biglietto: 5 euro (posto unico in platea).

Sipario ore 17.