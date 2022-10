Domenica mattina parte la stagione autunnale del Tour tra gli Olivi e il Frantoio presso il frantoio e Centro Visite tra gli Olivi dell’azienda Tenute Parco Piccolo di Carovigno.

Alle ore 10:30 partirà la visita tra l’oliveto secolare, il frantoio aziendale e l’antico casolare, a seguire i visitatori saranno guidati in una degustazione degli olii extra vergine di oliva. L’appuntamento domenicale accompagnerà i visitatori durante l’intera stagione di produzione dell’olio e sino a primavera, cogliendo l’occasione per assistere in diretta ad alcune fasi di raccolta o produzione e per assaggiare l’olio novello.

La cosiddetta “olivagione”, stagione di produzione dell’olio, è alle porte e nonostante le varie preoccupazioni del settore per l’annata attuale, il tour dell’olio Tra gli Olivi e il Frantoio si pone l’obiettivo di divulgare la conoscenza dell’olio extra vergine, mostrarne le modalità di raccolta e produzione, illustrarne pregi, benefici, problematiche e potenzialità, al fine di poterne apprezzare le qualità e avvicinare il visitatore a un consumo sempre più consapevole.

Elemento chiave è il percorso in natura tra gli esemplari plurisecolari di Ogliarola salentina, che destano meraviglia in grandi e piccoli.

Oltre all’esperienza di degustare l’olio in bicchiere, a cui i bambini rispondono con grande curiosità e voglia di assaggiare. Quest’ultima tappa si svolge nel casolare ottocentesco attualmente centro visite per turisti, camminatori, cicloturisti, famiglie e scolaresche.

Si informa che per garantire il miglior svolgimento delle attività la prenotazione è obbligatoria al 39 333 8968642 anche WhatsApp.