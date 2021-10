I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagni di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata nel corso della notte da una 24enne, hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali l’ex convivente 40enne. In particolare, l’intervento eseguito presso l’abitazione familiare, richiesto dai residenti in seguito a una lite, ha fatto emergere ripetute violenze fisiche e verbali, nell’arco temporale agosto – ottobre 2021, messe in atto dall’uomo. La querelante ha fatto ricorso alle cure presso il pronto soccorso dell’ospedale di Francavilla Fontana. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.