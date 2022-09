Ripartono i corsi e i laboratori presso lo Yamaha Drums Learning Centre di Brindisi, gestito dal maestro Fabio Palmisano.

Iscrizioni aperte tutto l’anno e disponibilità di lezioni prova gratuite per chiunque volesse intraprendere lo studio della Batteria.

Nei giorni Venerdì 9 Sabato 10 e Domenica 11 Settembre, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, verranno effettuati gli Open Day con accesso libero per poter conoscere le attività svolte, provare lo strumento e richiedere informazioni generali.

Non una semplice scuola di musica ma un “tempio della batteria”. Oltre alle lezioni in forma individuale o di gruppo, al DrumLab sono disponibili servizi di manutenzione, customizzazione e accordatura dello strumento.

Non solo lezioni di Batteria, durante l’anno didattico avranno luogo masterclass e corsi brevi teorici e pratici di formazione musicale di vario genere, aperti anche a studenti di altri strumenti, come Solfeggio Ritmico, Ear Training e Trascrizione, Time Keeping, Interplay e molto altro.

Perché scegliere una scuola di musica Yamaha?

Presenti nel mondo dal 1956 e in Italia dal 1971, le scuole Yamaha (ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione) sono diventate sinonimo di garanzia, maturando un metodo d’insegnamento all’avanguardia e in costante aggiornamento. Tutti i docenti vengono selezionati e formati da Key Teachers professionisti.

Il percorso didattico è strutturato e studiato da una equipe di Didatti, Musicisti, Formatori e Psicologi. Aperto a tutti senza distinzione di età, il metodo didattico Yamaha Drums garantisce inoltre la possibilità di effettuare esami di grado e ottenere certificati di frequenza e diplomi con riconoscimento internazionale, il tutto utilizzando libri di testo e materiale Audio/Musicale studiato ad hoc.

Presso il DrumLab, unico Yamaha Drums Learning Centre della provincia di Brindisi, troverai un ambiente dedicato e strumentazione professionale su cui studiare sin dai primi passi.

Vieni a trovarci presso la nostra sede di Brindisi in Via Felice Assennato 12 o contattaci al numero 3405825565 per qualsiasi informazione.