Il Distretto Urbano del Commercio DUC Brundisium, le cui attività progettuali sono sostenute dal Comune di Brindisi, Confesercenti e Confcommercio, si dota di uno specifico strumento tecnologico per facilitare l’interazione tra commercianti e esercenti di attività di vicinato con utenti o acquirenti in generale, compresi i turisti.

Questo strumento, che si chiama “BrindEasy”, è un’applicazione tecnologica, facile e semplice da utilizzare. Tra gli obiettivi principali c’è anche quello di dare più vitalità alle attività commerciali del centro urbano. L’App, presentata mercoledì scorso dal DUC Brundisium, presso il Salone di Rappresentanza del Comune di Brindisi, servirà anche agli utenti-acquirenti per le operazioni di prenotazione, con il servizio booking, del proprio tavolo nei ristoranti, nelle trattorie, per prenotare camere nelle strutture ricettive, per appuntamenti nei saloni di bellezza ect.

Presenti alla iniziativa il sindaco Giuseppe Marchionna, nonchè istituzionalmente, presidente del DUC “Brundisium”, il presidente provinciale di Confesercenti, Michele Piccirillo, con il direttore Antonio D’Amore, gli operatori del CAT Confesercenti e i tecnici di “Italia online”, l’azienda che ha curato lo sviluppo della piattaforma informatica e tecnologica.

I tanti operatori commerciali presenti, hanno potuto conoscere questo nuovo strumento promozionale e tecnologico. E saranno proprio i commercianti che grazie a questa applicazione, potranno inserire i contenuti nella propria vetrina virtuale ed ogni altra proposta promozionale finalizzata al più idoneo soddisfacimento della clientela.

“Se gli altri bandi a cui si è partecipato – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Marchionna, presidente del DUC Brundisium – erano dedicati alla formazione degli operatori e ai progetti di animazione del centro storico, con questo bando è stato fatto il salto di qualità. L’idea è stata quella di pensare ad un’applicazione tecnologica che fungesse da guida della città, facilmente consultabile e fruibile principalmente dai turisti. Una delle ipotesi, ad esempio, su cui si sta lavorando è di interloquire con MSC e altre compagnie di navigazione, affinché durante le operazioni di prenotazione del viaggio in crociera, il turista possa già scaricare dal proprio smartphone questa applicazione per sapere cosa la nostra città può offrire”

“E’ il punto di arrivo – ha dichiarato il presidente provinciale di Confesercenti, Michele Piccirillo – di un lungo percorso di sperimentazione. Si tratta di uno strumento tecnologico che consentirà a tutti, sia turisti che residenti, di poter effettuare prenotazioni nelle strutture ricettive o di ristorazione.

“Si tratta di un’applicazione che ha molteplici finalità – ha dichiarato Antonio D’Amore, direttore di Confesercenti – ma ha anche una finalità turistica per intercettare nel migliore dei modi le esigenze di chi visita la nostra città. Ed è nata, proprio per questo, su indicazione del presidente del DUC, Giuseppe Marchionna, per veicolare al meglio i flussi turistici in città, dando un servizio molto particolareggiato e variegato, indirizzato anche ai turisti che arrivano con le crociere.

‘BrindEasy’ è stata ideata seguendo le peculiarità del territorio e strutturata per prevedere, tra le altre cose, la prenotazione oltre che nei bar, ristoranti o B&B, anche nei negozi di abbigliamento che decidono di strutturare l’offerta in maniera diversa”.