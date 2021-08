Finalmente in Italia, e precisamente in Puglia, si esibirà ai primi di Settembre il tanto atteso Bledar Sejko, talentuosissimo chitarrista e cantante albanese. Alla fine degli anni 80 crea in clandestinità uno dei primi gruppi pop del suo paese, quando ancora il regime comunista non consentiva l’esecuzione, la registrazione e la trasmissione di musica pop e rock. Fondatore del primo gruppo rock albanese, partecipa a festival prestigiosi, vincendoli e rappresentando l’Albania all’Eurovision Song Festival. Nel suo breve ma intenso tour pugliese, Bledar ha voluto accanto a sé dei musicisti pugliesi, scelti in base al loro groove:

Enrico Armentano (Bari): chitarra. Da sempre essenziale ma efficace. Fondatore nel 2009 dei Mc Adam Blues Live con cui ha percorso strade e palcoscenici italiani e balcanici. È stato direttore artistico del mitico locale “BoomBoom Room ” di Tirana, dove si è esibito con svariate formazioni ed ha fatto esibire numerosi artisti italiani blues e jazz.

Giovanni Toma (Oria): chitarra e voce. Incomincia a suonare rock e hard rock nei primi anni 90 con i gruppi Sentenza e Machine gun’s fondati da lui. Nel 2006 forma i No-re suonando in svariati locali della Puglia, partecipando ad eventi rock e presentando sia musica cover che propria. Ha collaborato con Thomas Sacrato, cantante rap e con i Bunker blues.

Umberto de Vitti (Brindisi): basso elettrico. Nato sui palcoscenici musicali della sua città, sin da ragazzino ha suonato il basso, accompagnando moltissime band come gli Around the blues, i Bunker blues, Around the jazz. Al basso ha aggiunto anche il contrabbasso che suona con altrettanta passione. La sua principale caratteristica è la versatilità che gli ha permesso di suonare in teatro con un gruppo jazz, di cimentarsi nel blues, funky, rock.

Vito Genga (Bari): batteria. Autodidatta e appassionato dello strumento sin dalla giovanissima età. In seguito, acquisisce esperienza in diverse formazioni da sala e intensifica lo studio dello strumento con il prezioso supporto di insegnanti italiani e stranieri. Ha avuto l’onore di condividere il palco con artisti di grande spessore come Mario Rosini e Silvia Mezzanotte e la sua preferenza per il genere rock-blues gli ha consentito di collaborare con diversi gruppi.

La band, così composta, eseguirà dei brani di spicco del repertorio rock e blues internazionale, impreziositi dalle evoluzioni musicali della chitarra di Bledar Sejko:

2 Settembre 2021: presso “Armonia a mare”, Strada Comunale Mola-Cozze n. 93 (Bari)

3 Settembre 2021: presso “The Brazen Head”, Contrada Pozzo-Palo, Fragagnano (Taranto)

5 Settembre 2021: presso “Oasi San Giacomo”, km776 Strada Statale 16,100, Molfetta (Bari)