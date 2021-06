Dopo il buon successo editoriale di “Un Angelo per caso” (Artemia Nova Editrice), premiato al “XI Concorso Letterario” Città di Cologna Spiaggia nel 2020, viene pubblicato il nuovo libro di poesie “Due Novembre e poco più”, di Aneta Marika Szyszkowska. Nella seconda opera editoriale, l’autrice romana di nascita e teramana di adozione, vaga per il mondo, cercando di dare ancora più valore alle sue parole, ai suoi pensieri. Le emozioni si snodano nei versi con una storia personale narrata da più angolazioni, tra gioia e dolore, fiducia e rassegnazione. Aneta Marika Szyszkowska ha attraversato esperienze di vita molto forti e pieni di sofferenza.

Ha ritrovato fiducia e serenità grazie ad alcune persone che l’hanno supportata. Nelle poesie c’è un messaggio di speranza che si tramuta in arte, bellezza e sensibilità. Aneta con il suo sorriso, la sua semplicità e il suo amore per la vita è riuscita ad entrare nel cuore delle persone incontrate, fino a usare la poesia come strumento per raccontarsi in maniera umana e commovente.

Il nuovo libro di poesie di Szyszkowska è ricco di messaggi e fiducia: “Quando vediamo nero ci sembra d’esser soli ma invece qualcuno pronto a tendere la mano c’è sempre…ci deve essere…e se non c’è affidiamoci a chi di competenza”. “Due Novembre e poco più” di Aneta Marika Szyszkowska è disponibile su Amazon.

Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto all’Associazione “Autismo Abruzzo Onlus”.

“Tu anima inquieta che non trova pace impara a perdonarti. Sopra le soglie dell’abisso impara a perdonarti, quando tutto tace, quando non c’è luce, quando desideri solo momenti di pace, impara a perdonarti”.

MARCO GRECO