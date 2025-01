Anche a Tuturano (BR) ci si avvia verso una rete sempre più sostenibile grazie al potenziamento di due cabine primarie strategiche per il sistema elettrico locale ed ottenere una infrastruttura sempre più resiliente e intelligente.

Si tratta di importanti interventi di E-Distribuzione, finanziati nell’ambito del PNRR (Programma di Ripresa e Resilienza) dedicati allo sviluppo e al rafforzamento delle Smart Grid, all’integrazione delle fonti di energia rinnovabile, all’elettrificazione dei consumi e alla resilienza climatica delle reti: iniziative che abiliteranno la transizione energetica e faranno da volano alle azioni di sviluppo del territorio, delle imprese e di tutta la comunità.

Un piano di investimenti di circa 8 milioni di euro che ha previsto un ampio programma di interventi tra cui l’installazione di quattro nuovi trasformatori da 40 MVA per garantire non solo il miglioramento della qualità e continuità del servizio, ma soprattutto per soddisfare l’aumento dei fabbisogni di energia elettrica e di richieste di connessioni di generazione distribuita abilitando la transizione energetica.

I lavori proseguono sul territorio con la posa di oltre 6 km di nuove linee in media tensione allo scopo di incrementare la magliatura della rete e l’adeguamento tecnologico di 10 cabine secondarie dotate anche di nuovi scomparti motorizzati e apparecchiature di ultima generazione che, grazie anche alla fibra ottica, consentiranno di effettuare un monitoraggio costante della rete e di intervenire da remoto in caso di guasto. Con le nuove tecnologie, sarà possibile isolare il tratto danneggiato attraverso manovre in telecomando e restituire immediatamente elettricità al resto dei clienti, riducendo in questo modo i tempi di ri-alimentazione.

Le due Cabine Primarie estese per oltre 10mila metri quadrati vanno infatti a integrare un sistema elettrico tecnologicamente avanzato che, nella sola provincia di Brindisi, comprende oltre 4.117 km di linee di Media Tensione, 8.600 km di linee di Bassa Tensione, 4.385 cabine secondarie e 16 cabine primarie, per un totale di oltre 253 mila clienti serviti.

“I fondi derivanti dal finanziamento PNRR rappresentano una grande opportunità per lavorare su più fronti – ha affermato Maurizio Spoldi, responsabile dell’Area Operativa Regionale Puglia Basilicata – otteniamo il miglioramento delle reti elettriche che distribuiscono l’energia a case e imprese, lo sviluppo della produzione di impianti rinnovabili distribuiti, l’elettrificazione e la resilienza rispetto a fenomeni atmosferici sempre più violenti e imprevedibili. Con questi investimenti puntiamo a promuovere tutte le opportunità della transizione energetica sul territorio.”

