È online “Al settimo piano”, il nuovo videoclip del cantautore Vincenzo Maggiore, brano tratto dal suo terzo album di inediti “Armatura e sentimento”. Le immagini ritraggono l’artista di Brindisi, la cantautrice romana Alice Clarini (coautrice del pezzo) e il contrabbassista Camillo Pace.

Il video è disponibile sul canale youtube “maggioremusic”.

Sinossi: Un concerto in programma, un’enoteca, tre musicisti si preparano all’evento. Si ritrovano dopo un tempo di lontananza. La musica, i ricordi, le risate scorrono come il vino nei calici condivisi con il pubblico. Momenti di normalità ritrovata, eppure fittizia. Perché ogni essere umano non è sempre solo ciò che fa vedere all’esterno, esattamente come tutte le vite che si trascinano silenziosamente nei singoli appartamenti di un condominio, lontane dalle luci dei riflettori.

Ognuno ha i suoi sogni infranti, la frustrazione viene affogata momentaneamente da una bella storia, ma niente di più.

Ognuno ha un “settimo piano” di riferimento, metaforicamente e parzialmente una sorta di “settimo cielo”, una porta aperta verso un luogo indefinito in cui ha riposto o vorrebbe riporre le premesse per una vita migliore.

“Se ti sbrighi a passare non lo senti nemmeno lo schianto” perché l’indifferenza è regina di un’epoca in cui la vicinanza virtuale si traduce paradossalmente in disinteresse.

Ciò che non si vede non esiste. Allora c’è da chiedersi: quel concerto è reale o frutto di fantasia? Si è mai tenuto? Perché è stato annullato? Quei musicisti sono realmente esistiti o sono solo la proiezione di ciò che volevano essere?

In un clima totalmente sospeso tra realtà e dimensione onirica, lo spettatore immagina i condomini protagonisti dei “vari piani” e li confonde con quell’amara felicità relegata al momento raccontato nel video. Senza sapere se a prevalere è la finzione o la realtà.

Da un’idea di Vincenzo Maggiore.

Riprese, montaggio e postproduzione a cura di Mimmo Greco.

Con Vincenzo Maggiore, Alice Clarini, Camillo Pace e la partecipazione amichevole di Chiara Anelli, Doni Corrado, Francesca Pescara, Nico Semeraro, Alessandro Testini, Julia Ruth Smith, Paola Perugino.

Riprese video realizzate presso Enoteca Anelli (Brindisi).

Testo: Vincenzo Maggiore e Alice Clarini

Musica e produzione: Vincenzo Maggiore

Hanno suonato: Vincenzo Maggiore (voce e chitarra acustica), Alice Clarini (voce), Camillo Pace (voce e contrabbasso), Giancarlo Pagliara (piano elettrico), Umberto Coviello (chitarre elettriche).

Riprese audio: laboratorio audio del Cag – Brindisi per i Giovani

Sound design, mix: Yeahjasi Brindisi Spazio Musica

Master: OM Studio

“Al settimo piano” è uno dei brani che compongono “Armatura e sentimento”, terzo album del cantautore pugliese Vincenzo Maggiore, promosso da Yeahjasi Brindisi Spazio Musica, patrocinato da Puglia Sounds, disponibile su tutti i principali store di musica online e in copia fisica.

La nuova fatica discografica arriva a tre anni di distanza dal precedente album “Da che mondo è mondo..”. È una raccolta di 11 tracce che riportano in primo piano l’immaginario del cantautore fatto di persone, di storie, di emozioni, dell’entusiasmo nel collaborare con altri artisti.

Concepito durante il primo stop pandemico, “Armatura e sentimento” risponde all’esigenza di rompere il silenzio di quei mesi del 2020 nella maniera più consona al musicista brindisino.

Biografia Maggiore

Maggiore si è esibito in apertura a concerti tenuti da Daniele Silvestri, Max Gazzè, Samuele Bersani, Nomadi, Modena City Ramblers, Simona Molinari, Zibba, Modena City Ramblers.

Ha condiviso il palco con Mario Venuti (Yeahjasì BPF 2016) e Lighea (tour 2010 e 2011 in giro per le piazze del centro e sud Italia).

Durante gli ultimi anni, è stato protagonista di festival e di concorsi in tutta la penisola: MEI – Meeting degli indipendenti 2017, Vulcanica live Festival 2017, Taranto Rock festival 2017, MED (ed. 2017 e 2015), Primo Maggio a Matera (2017), Yeahjasì Brindisi Pop Fest (ed. 2015 e 2013), Ugo Calise Festival 2016, Premio Civilia alla canzone d’autore 2016, Premio “Bertoli” 2016.

Ha all’attivo 3 album di inediti. A febbraio 2022 ha pubblicato “Armatura e sentimento”, terzo lavoro in studio (realizzato con il supporto di Yeahjasi Brindisi e con il patrocinio di Puglia Sounds) a cui il critico musicale Red Ronnie ha dato spazio nel suo programma “We have a dream”.

Collabora con artisti e musicisti noti del panorama regionale e non solo (Camillo Pace, Fabio Rogoli, Valerio Daniele, Luigi e Francesco Bellanova, Alice Clarini, Paola Petrosillo, Stefano Scuro, il rapper statunitense Ben Barbic).