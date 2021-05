L’associazione WWF Brindisi ONLUS rende noto che, come da statuto, è avvenuto il rinnovo delle cariche sociali. Giuseppe Devita è il nuovo Presidente e completano la squadra del Consiglio Direttivo Maria Antonietta Pagliara, Vincenza Cappelli, Cecilia Flumian, Fabrizio Sammarco, Antonello Alò e Giovanni Ricupero.

Nuove sfide aspettano il rinnovato Consiglio della storica associazione ambientalista, soprattutto in un contesto difficile come quello in cui ci troviamo oggi, con la crisi pandemica ancora in corso e vecchi e nuovi problemi da affrontare nella nostra provincia. Proprio in quest’ottica i prossimi mesi saranno pieni di giornate intense ed impegnative, ma sicuramente ricche di tante soddisfazioni.

Giovanni Ricupero, presidente uscente, desidera esprimere la propria soddisfazione per la nuova squadra e ringraziare gli attivisti che fanno parte dell’organizzazione, preziosi e silenti collaboratori senza i quali l’associazione non potrebbe raggiungere alcun tipo di risultato. Il nuovo Presidente, Giuseppe Devita ringrazia tutti per la fiducia accordatagli e si impegna, con la collaborazione di tutti gli attivisti, a portare avanti il grande lavoro svolto sinora, realizzando nuovi progetti e continuando ad operare in un clima di cooperatività e scambio tra soci attivisti e comunità locale, attraverso la sensibilizzazione di temi cari ai valori del WWF.