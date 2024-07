ECIPA Brindisi seleziona n. 15 allievi per la partecipazione al nuovo corso IFTS (Istruzione e formazione tecnico Superiore) finanziato dalla Regione Puglia che sarà avviato venerdì 27 settembre 2024 presso la sede formativa di Via Bruce Sabin n. 2 (Zona industriale, c/o punto ristoro BREAK 24), Brindisi.

Il corso prevede 800 ore di attività (400 ore di aula e 400 ore di tirocinio in aziende del territorio) per il conseguimento del diploma di specializzazione Tecnico per la trasformazione energetico-ambientale valido in tutto il territorio nazionale.

Il percorso è rivolto a 15 diplomati. I destinatari possono essere inoccupati, disoccupati e/o lavoratori purché con possibilità di frequenza delle lezioni. Non vi sono limiti di età.

I destinatari devono essere residenti/domiciliati nel territorio della Regione Puglia e possono iscriversi ad un solo percorso formativo IFTS per volta.

Ogni allievo che concluderà il percorso e raggiungerà il titolo finale avrà diritto ad una borsa di studio pari a € 650,00.

Le candidature devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 7 agosto 2024.

È possibile presentare la domanda di pre-adesione secondo il format reperibile dal sito di ECIPA in formato cartaceo brevimano recandosi presso gli uffici di ECIPA dal Lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.00 oppure tramite mail all’indirizzo ecipa@cnabrindisi.com.

Via Albert Bruce Sabin, n. 2 (Zona Industriale), Brindisi – c/o Centro Gestionale ASI – III piano

Linea Whats App 392/9247092 – Telefono fisso 0831/431772

Sito internet:www.ecipabrindisi.it

Pagina Facebook e Instagram: Ecipa Brindisi