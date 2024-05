Se sei un giovane disoccupato, segna bene questa data: Venerdì 10 Maggio 2024, dalle ore 17:00 alle ore 19:00. È un momento che potrebbe cambiare il corso della tua vita.

Venerdì 10 maggio 2024, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ECIPA Brindisi, nell’ambito del progetto Galattica Nodo di Brindisi, organizza un evento gratuito dedicato ai giovani disoccupati dai 18 ai 35 anni residenti nella provincia di Brindisi. L’evento si terrà presso la biblioteca “Mediaporto” in Viale Commenda 1 a Brindisi.

Il bello è che è tutto gratuito.

Durante queste due ore di opportunità, avrai la possibilità di:

1. Esplorare Corsi di Formazione: Scopri una vasta gamma di corsi di formazione gratuiti che sono in linea con le tue passioni e le tue inclinazioni.

2. Simulare Colloqui di Lavoro: Entra in contatto diretto con professionisti del settore e affina le tue abilità di intervista. È un’occasione per metterti alla prova e ricevere preziosi feedback.

3. Ottieni Consigli per il Tuo CV: Il tuo curriculum vitae è il tuo biglietto da visita. Ricevi consigli da esperti su come renderlo più efficace e accattivante.

4. Esplorare le Tue Risorse: Unisciti ad attività di gruppo che ti permetteranno di scoprire le tue risorse e il tuo potenziale. Questo ti aiuterà a prendere decisioni più consapevoli riguardo al tuo futuro formativo e lavorativo.

Come partecipare:

Per partecipare all’evento, è necessario prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp al numero 392/9247092 e scrivendo “PARTECIPA GALATTICA” con il tuo nome e cognome. I posti sono limitati, quindi affrettati!

Perché partecipare:

Questo è un’ottima opportunità per conoscere i corsi di formazione gratuiti offerti da ECIPA Brindisi e per ricevere consigli da professionisti del settore su come migliorare le tue possibilità di trovare un lavoro. L’evento è anche un’occasione per conoscere altri giovani disoccupati e per sperimentare le tue risorse ed il tuo potenziale.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni sull’evento, puoi visitare il sito web di ECIPA Brindisi all’indirizzo https://www.ecipabrindisi.it/corsi/ o contattare il numero 392/9247092.

CNA Brindisi:

CNA Brindisi è l’associazione di categoria che rappresenta le piccole e medie imprese della provincia di Brindisi. CNA Brindisi offre una vasta gamma di servizi alle imprese, tra cui formazione, assistenza fiscale e legale, e consulenza.

ECIPA Brindisi:

ECIPA Brindisi è l’ente di formazione di CNA Brindisi. ECIPA Brindisi offre corsi di formazione gratuiti e a pagamento per i disoccupati, i lavoratori e le imprese. I corsi di formazione di ECIPA Brindisi sono progettati per aiutare le persone ad acquisire le competenze necessarie per trovare un lavoro o per migliorare la loro posizione lavorativa.

PartECIPA è un’ottima opportunità per i giovani disoccupati della provincia di Brindisi. Se sei alla ricerca di un lavoro o se vuoi migliorare le tue possibilità di trovarne uno, ti incoraggiamo a partecipare a questo evento.

Altri dettagli:

Data: Venerdì 10 maggio 2024

Ora: Dalle 17.00 alle 19.00

Luogo: Biblioteca “Mediaporto”, Viale Commenda 1, Brindisi

Chi può partecipare: Giovani disoccupati dai 18 ai 35 anni residenti nella provincia di Brindisi

Come partecipare: Inviare un messaggio WhatsApp al numero 392/9247092 e scrivere “PARTECIPA GALATTICA” con il tuo nome e cognome

Informazioni: Sito web di ECIPA Brindisi (https://www.ecipabrindisi.it/corsi/) o numero 392/9247092