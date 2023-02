ECIPA, in partenariato con la Cooperativa Sociale Solidarietà e Rinnovamento, propone RENOUVEAU (Empowerment al femminile) un progetto gratuito di formazione ed accompagnamento al lavoro per sviluppare nuove idee imprenditoriali mediante il supporto di coach ed esperti del mercato del lavoro e di finanziamento alle imprese.

Il progetto si rivolge a 18 donne maggiorenni residenti nella provincia di Brindisi, che siano occupate, disoccupate o inoccupate.

Il progetto mira a favorire l’inclusione attiva, promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, migliorare l’occupabilità di soggetti a rischio discriminazione, per questo si rivolge a donne, anche e soprattutto in condizioni di svantaggio e lunga disoccupazione.

Il percorso prevede 192 ore procapite di attività così suddivise:

-Orientamento Specialistico o Assessment: 20 ore in forma individuale;

-Formazione all’autoimprenditorialità e autoimpiego: 100 ore in gruppo;

-Sostegno all’autoimprenditorialità e autoimpiego: 72 ore suddivise in 16 ore individuali e 56 ore in micro-gruppi da 3 persone.

Info e iscrizioni 0831/575694 e 392/9247092

Per scaricare il Bando completo e la domanda di iscrizione è possibile collegarsi al link https://www.ecipabrindisi.it/bando-di-selezione-per-la-partecipazione-al-progetto-gratuito-renouveau/