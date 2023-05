Attivo il Bando di iscrizione al corso GRATUITO TECNICO della TRANSIZIONE ENERGETICA in esito all’Avviso pubblico emanato dalla Regione Puglia IFTS 2022 (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore).

Il percorso è rivolto a 15 diplomati residenti nella provincia di Brindisi. I destinatari possono essere inoccupati, disoccupati e/o lavoratori con possibilità di frequenza delle lezioni. Non vi sono limiti di età.

La durata delle attività è pari ad 800 ore, di cui 400 di AULA e 400 di ALTERNANZA nelle aziende del territorio.

Il profilo in uscita si conferma estremamente coerente alle esigenze delle imprese del territorio sia che si tratti di imprese che effettuano manutenzioni che imprese dotate di impianti industriali che necessitano al loro interno di figure tecniche specialistiche per impostare una corretta gestione, manutenzione e monitoraggio degli impianti, nonché di produzione di energia e FER.

Al termine del corso e al superamento di un esame finale l’allievo/a riceverà un Certificato di specializzazione tecnica superiore – IFTS.

Possibilità di usufruire di crediti formativi per un’eventuale iscrizione universitaria al termine del corso.

Per informazioni ed iscrizioni contattare ECIPA ai recapiti 392/9247092 (linea whats app sempre attiva) oppure 0831/431772.

Chiusura Bando di iscrizione Mercoledì 31 Maggio 2023

Nel caso in cui il numero di domande pervenute sia superiore al numero di posti disponibili (15), si svolgeranno selezioni apposite per l’ammissione al corso. L’ammissione al corso e la relativa graduatoria è in questo caso subordinata al superamento di un colloquio motivazionale. Luogo, giorno, orario e modalità della prova, saranno comunicati a mezzo internet sul sito www.ecipabrindisi.it assieme all’elenco degli ammessi al corso.

Le attività saranno avviate Lunedì 5 Giugno 2023 presso la sede di Via Bruce Sabin n. 2 (III piano), Zona Industriale di Brindisi, Centro Gestionale ASI (nei pressi del punto ristore BREAK 24).

Partner: Università del Salento, IISS Ferraris-De Marco-Valzani, EPROGEA srl, Capodieci A. Figli Srl, CNA Brindisi, Comosud, DEVICIENTI AMBIENTE SRL, Ditne S.C. arl, MGT Santoro Angelo, Novimpianti S.r.l., Sindacati CGIL, CISL, UIL, TECH SYSTEM SRL, Tecnoimpianti.