EF Solare Italia, primario operatore fotovoltaico in Italia ed in Europa controllato al 70% da F2i Sgr attraverso i suoi fondi e partecipato al 30% da Crédit Agricole Assurances, ha siglato un accordo preliminare per l’acquisizione di una quota di maggioranza di SCS Ingegneria. L’accordo prevede la permanenza nella compagine societaria degli attuali soci impegnati direttamente nella società.

SCS Ingegneria è tra le maggiori società di ingegneria in Italia impegnata nello sviluppo e progettazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Fondata nel 1985 ad Ostuni, SCS negli anni ha affinato il proprio know-how in Italia e all’estero in particolare nel campo dei servizi di ingegneria e dello sviluppo delle rinnovabili, vantando rapporti ormai ventennali con i maggiori players sul mercato. L’integrazione di competenze tecniche e di sviluppo è uno degli elementi distintivi di SCS che per questo rappresenta un punto di riferimento per la risoluzione di situazioni complesse o per progetti che richiedono un approccio multidisciplinare. La grande esperienza è testimoniata dallo sviluppo e progettazione di 8 GW di nuova capacità rinnovabile negli ultimi anni.

“L’entrata nel capitale di SCS rappresenta un passo strategico per EF Solare. SCS è in grado di offrire un importante contributo al nostro know-how tecnico e ingegneristico rafforzandolo ed estendendolo a nuove tecnologie rinnovabili e di stoccaggio elettrolitico. Fondamentale, inoltre, sarà il contributo all’attività di sviluppo di nuova capacità rinnovabile oltre all’accelerazione al programma già avviato di revamping e repowering sui nostri impianti. Grazie a SCS ci attendiamo quindi un più efficace presidio di ambiti della catena del valore che saranno sempre più chiave nel percorso di transizione energetica e di industrializzazione del nostro settore. L’acquisizione di SCS Ingegneria si inserisce nel percorso di trasformazione intrapresa da EF Solare tre anni fa e ha un importante valore anche nella prospettiva di un progetto industriale più ampio nel settore dell’energia”. ha spiegato Andrea Ghiselli, Ceo di EF Solare.

“L’ingresso di EF Solare Italia apre una nuova fase nel nostro percorso di crescita e consentirà di creare valore addizionale dalle nostre competenze in ambito di rinnovabili. Siamo certi di apportare un grande contributo al Gruppo EF Solare che ci accoglie grazie alla nostra esperienza e al track record nazionale ed internazionale che ci contraddistingue” hanno commentato Vincenzo Cavallo ed Antonio Sergi, soci fondatori di SCS Ingegneria.

Advisor dell’operazione sono stati: per EF Solare PWC Strategy&, lo studio legale PWC TLS, DNV, per SCS Ingegneria PROTHEA s.r.l. e lo studio legale Legance.

