Nel corso dell’Assemblea ASSOHOTEL CONFESERCENTI tenuta lo scorso 15 novembre, presieduta dal Presidente Provinciale Michele Piccirillo, si sono rinnovate le cariche sociali della Federazione.

L’assemblea ha esaminato approfonditamente la situazione del comparto alberghiero in Provincia di Brindisi, a partire dall’analisi dei dati resi noti dall’osservatorio regionale di Puglia Promozione in riferimento all’estate 2022.

Condivisa è stata la soddisfazione sull’andamento della stagione estiva che ha visto crescere tanto gli arrivi, +14%, quanto le presenze, +12%, nella provincia di Brindisi, con ben tre comuni (Fasano, Ostuni e Carovigno) tra le prime 15 destinazione della Puglia.

Gli albergatori presenti hanno evidenziato come, nonostante i lusinghieri risultati registrati durante l’estate, il turismo nella provincia brindisina possa ulteriormente crescere tanto in termini assoluti quanto in percentuale rispetto al movimento complessivo pugliese (attualmente rappresenta il13% delle presenze regionali complessive).

L’ulteriore crescita dipenderà, secondo gli albergatori, dalla capacità di attivare una maggiore attività di programmazione e coordinamento delle iniziative di promozione e valorizzazione turistica del territorio, nonché di riorganizzazione e qualificazione dei servizi a terra.

Non sono mancate riflessioni sulle maggiori criticità che si rilevano nell’esercizio dell’attività alberghiera, a partire dal peso sempre maggiore che il “sommerso” dell’extraalberghiero illegale continua ad avere, producendo danni gravissimi all’immagine del movimento complessivo ed alle imprese che operano nel rispetto delle leggi.

Altro problema evidenziato è quello dell’eccessivo costo del lavoro, che rischia di rendere sempre meno competitivo il nostro turismo, specie rispetto a paesi emergenti come Croazia ed Albania.

Si è conclusa l’assemblea con la nomina del Presidente di Assohotel Confesercenti Provinciale di Brindisi, il sig. Vincenzo Di Roma, amministratore di Hotels e di Riva Marina Resort. Fanno parte del direttivo gli imprenditori: il sig. Agostino Cavallo di Ostuni, il sig. Rubino Giuseppe di Cisternino; il sig. Mangano Gianvito di FASANO. Auguriamo a tutti gli eletti buon lavoro.

