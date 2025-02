Si è tenuta il 14 febbraio 2025, presso la portineria Vipla, un’assemblea sindacale organizzata dal coordinamento RSU/RSA di sito. L’iniziativa ha visto la partecipazione dei lavoratori impegnati nella struttura industriale, con l’obiettivo di ribadire l’importanza dell’azione sindacale e scongiurare strumentalizzazioni.

Il coordinamento RSU/RSA di Brindisi comunica di aver ottenuto un tavolo unitario per affrontare la complessa vertenza in corso. Questo risultato è frutto di una richiesta avanzata con un deliberato assembleare del 3 febbraio 2025.

Al tavolo unitario parteciperanno tutte le sigle sindacali rappresentate nell’indotto, insieme ai delegati aziendali di sito e alle segreterie territoriali.

L’attivo/tavolo unitario si terrà martedì 18 febbraio 2025, alle ore 9:00, a Brindisi presso l’hotel Nettuno .

Il coordinamento ha posto e ottenuto una serie di richieste fondamentali:

• Legittimazione formale e sostanziale del coordinamento stesso, con il diritto di partecipare a tutti gli incontri riguardanti la vertenza.

• Un percorso di lotta unitario e condiviso, basato su una visione inclusiva e democratica.

• Sviluppo di una piattaforma di sito che includa sia i lavoratori diretti che indiretti, promuovendo la solidarietà e opponendosi a chi divide il movimento operaio.

Il coordinamento RSU/RSA di Brindisi ribadisce l’importanza dell’azione unitaria e collettiva come elemento essenziale per affrontare la complessa vertenza. Il movimento dei lavoratori, rappresentato dai delegati aziendali e RSU, proseguirà nella lotta democratica riservandosi altre azioni per mercoledì 19. L’obiettivo primario è la salvaguardia del posto di lavoro e la difesa dei diritti di tutti i lavoratori coinvolti .

Coordinamento RSU/RSA Indotto Petrolchimico di Brindisi