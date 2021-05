E’ stato pubblicato “Troppo sul serio” (Trulletto Records), il nuovo singolo de I Funketti Allucinogeni. Il brano, dagli accenti soul e R&B, fa parte del nuovo lavoro discografico della band pugliese.

In questo singolo, le tematiche sono legate alla vita di tutti i giorni, a tutto quello che spesso limita le proprie passioni, le emozioni e tutto quello di cui si ha bisogno per sentirsi vivi per davvero.

I Funketti Allucinogeni sono un quartetto la cui musica è contaminata dal funk, rock e rap. Il gruppo è composto da Matteo Spinelli (batteria), Piergiulio Palmisano (chitarra), Gabriele Cavallo (voce e tastiere) e Riccardo Cavallo (basso).

Nel 2014 I Funketti Allucinogeni vincono il primo premio e quello per l’ originalità al Brain Music Contest, al Salento Fun Park di Mesagne.

Tra il 2015 e il 2017, la vittoria di altri concorsi musicali, da la possibilità a I Funketti Allucinogeni di condividere il palco con artisti quali James Senese, Subsonica, Marina Rei e Giorgio Canali, e di aprire i concerti di Colle der Fomento, Bundamove, Nando Popu e General Levy. Nel 2019 la band vince il Wau Contest e viene premiata da Max Casacci dei Subsonica.

Nello stesso anno partecipa al Rock in Day di San Vito dei Normanni aprendo il concerto dei Punkreas.

In seguito alla pubblicazione dell’EP “Ombre” (2018), i Funketti Allucinogeni iniziano la collaborazione con XO la Factory, Cabezon ed Elephant Music.

Il loro primo album, in uscita nel 2021, sarà interamente registrato e prodotto da Trulletto Recors.

MARCO GRECO