Un incendio è divampato in una cabina elettrica situata sul litorale nord di Brindisi, nei pressi di Apani. L’incidente ha lasciato centinaia di villette e stabilimenti balneari senza elettricità, causando disagi significativi sia ai residenti che ai turisti presenti nella zona.

Le fiamme sono divampate nella serata di oggi, e sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio e di messa in sicurezza dell’area. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude che il caldo intenso possa aver contribuito all’accaduto.

Nel frattempo, gli operatori della rete elettrica stanno lavorando nella valutazione dei danni e nella riparazione dell’infrastruttura danneggiata al fine di un rapido ripristino dell’energia, ma si prevede che i lavori potrebbero protrarsi per diverse ore un.

L’incidente sottolinea ancora una volta la necessità di adeguate misure di prevenzione e manutenzione delle strutture elettriche, specialmente in un periodo dell’anno caratterizzato da temperature elevate che possono mettere a dura prova le infrastrutture.