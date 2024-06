Cari concittadini di Brindisi,

Vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine per il sostegno dimostrato al Movimento 5 Stelle in occasione delle recenti elezioni europee. Il risultato ottenuto è una testimonianza del vostro impegno e della vostra fiducia nel nostro progetto di cambiamento.

Il vostro voto non è solo un numero, ma un chiaro segnale della volontà di vedere un’Europa più giusta, trasparente e vicina ai bisogni dei cittadini. Grazie a voi, accederanno al parlamento europeo Pasquale Tridico, Valentina Palmisano e Mario Furore ed è con loro che possiamo continuare a lottare per un futuro migliore, portando avanti le battaglie per la giustizia sociale, l’ambiente e i diritti dei cittadini e per un progetto di Pace quanto mai necessario.

Questo successo non sarebbe stato possibile senza la vostra partecipazione attiva e il vostro entusiasmo. Ogni voto è stato fondamentale per rafforzare la nostra voce in Europa e per poter lavorare con maggiore determinazione alle riforme necessarie. Ma un altro sentito grazie va a tutto il gruppo del Movimento5Stelle di Brindisi e a Roberto Fusco che ha lavorato per una efficace affermazione del nostro movimento.

Con gratitudine e impegno

Gruppo Territoriale M5S Brindisi