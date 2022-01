“L’hub di Fasano-Conforama raddoppia e apre un altro padiglione per le vaccinazioni pediatriche. Invito tutti i genitori di Puglia a vaccinare i propri bambini e se vi sono difficoltà nei centri più vicini alle proprie residenze si può scegliere Fasano-Conforama, preferibilmente prenotando oppure presentandosi nelle ore di apertura. A nessuno sarà negata la vaccinazione perché l’obiettivo è l’immunità di tutti e non la burocrazia delle carte bollate”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati.

“Ringrazio la Asl e il Dipartimento di prevenzione di Brindisi per aver raccolto questa nuova sfida, garantendo standard di alta qualità ed efficienza.

Il centro vaccinale di Fasano-Conforama è il più grande di Puglia per la vaccinazione degli adulti e da qualche ora si pone al servizio, con la collaborazione dei pediatri di libera scelta, dei bambini in età pediatrica.

Lo spazio dedicato alle vaccinazioni pediatriche è separato rispetto a quello per gli adulti, di superficie pari a 2mila metri quadrati, e usufruisce di tutti i servizi di migliore accoglienza.

Allo stato l’apertura è prevista in alternanza mattina/pomeriggio, estendibile all’intera giornata nel caso di notevole affluenza, come si spera.

Faccio rilevare che l’apertura dell’hub vaccinale pediatrico di Fasano-Conforama serve a raggiungere, con tutte le risorse umane ed economiche pubbliche, l’unico obiettivo plausibile: la vaccinazione. Non rientra, infatti, tra gli obiettivi prioritari quello di utilizzare risorse pubbliche per diagnosticare lo stato di malattia con test rapidi a relativa affidabilità”./comunicato