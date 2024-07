Nuovo rinforzo offensivo per l’US Città di Fasano, che nella stagione 2024/25, annovererà tra le sue file l’attaccante argentino Alfredo Pussetto, schierabile sia come punta centrale che come esterno. Mancino, classe ’98, fratello di Ignacio (ex Udinese e Sampdoria), l’estroso albiceleste è cresciuto in patria con l’Atletico de Rafaela, per poi indossare anche le maglie di Deportes Temuco (Cile), CA Uniòn, CD Maipù, Uniòn e Central Norte (Argentina).

Lo scorso gennaio è giunto in Italia a Canicattì (Serie D – girone I), dove in 10 presenze (8 da titolare), ha collezionato ben 7 assist ed 1 goal.

“Sono molto felice di entrare a far parte di un club come il Fasano – dichiara Pussetto – Molti argentini sono passati da qui e sono tuttora in rosa, e, con chiunque mi sia confrontato, tutti mi hanno parlato molto bene di questa realtà. Non vedo l’ora di cominciare, sono certo che saremo protagonisti di una grande stagione!”.

L’US Città di Fasano comunica di aver tesserato il prestante centrocampista centrale classe 2004 Califo Baldè, nato in Guinea Bissau e di passaporto portoghese.

Cresciuto in terra lusitana con le maglie del Vitória de Guimarães, del Casa Pia e del Vizela, lo scorso anno Baldè, destro di piede, è giunto in Italia, dove ha giocato con lo Jonica (Eccellenza siciliana), ben figurando con 6 assist ed una rete.

Questa la sua prima dichiarazione in biancazzurro: “Sono molto contento ed onorato di aver firmato per questa società e sono pronto a dare il massimo per ottenere grandi risultati con questo club. Forza Fasano, ci vediamo presto!”.

Proseguono le ufficializzazioni sul fronte under dell’US Città di Fasano, che presenta l’arrivo in biancazzurro del terzino destro Alessandro Mauriello, classe 2005. Di origine campana e cresciuto nei settori giovanili di Sampdoria e Crotone, il giovane esterno nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Budoni (Serie D – Girone G), collezionando 23 presenze.

“Sono molto felice di iniziare questo nuovo anno calcistico con il Fasano – dichiara Mauriello – Ringrazio la società, il direttore Fernandez ed il mister Iannini per l’opportunità che mi hanno dato. Sono molto carico e non vedo l’ora di conoscere i miei compagni e di iniziare a lavorare con loro. Un saluto a tutti i tifosi fasanesi, ci vediamo al Vito Curlo!”.

Si ricorda che nell’attuale stagione la Federazione ha deciso di abbassare il numero obbligatorio di under da schierare, da quattro a tre atleti: nello specifico saranno necessari in campo un calciatore nato nel 2004 o prima, uno nato nel 2005 o prima, ed uno nato nel 2006 o prima.