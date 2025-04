Fasano si prepara a diventare uno dei palcoscenici vibranti della 3ª edizione della Settimana Internazionale del Jazz 2025, un evento musicale unico che animerà il cuore pulsante della Puglia dal 30 aprile al 4 maggio 2025. Questa straordinaria rassegna nasce dalla collaborazione sinergica tra sei comuni del territorio: Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Locorotondo, Martina Franca e Ostuni, uniti dalla volontà di promuovere la musica jazz e valorizzare le bellezze del territorio.

In occasione della Giornata Internazionale del Jazz, celebrata in tutto il mondo il 30 aprile, questa iniziativa trasformerà i suggestivi centri storici dei comuni coinvolti in palcoscenici d’eccezione, offrendo al pubblico un’esperienza musicale itinerante e indimenticabile.

Domenica 4 maggio, sarà Fasano ad accogliere uno degli appuntamenti clou della Settimana Internazionale del Jazz. La splendida cornice di Piazza Mercato Vecchio farà da sfondo all’esibizione dell’Itria Jazz Ensemble, un talentuoso gruppo di musicisti pronto a incantare il pubblico con la sua coinvolgente sonorità jazz. L’evento, che avrà inizio alle ore 19:00, è ad ingresso libero e gratuito, offrendo a cittadini e visitatori un’imperdibile opportunità di immergersi nella magia di questo genere musicale.

L’esibizione sarà a cura dell’Itria Jazz Ensemble, una formazione composta da musicisti di talento dei sei comuni, tra cui Mino Lacirignola (tromba/flicorno/direzione artistica), Mario Caramia (tromba), Giovanni Bianchi (tromba), Claudio Chiarelli (sax), Francesco Galizia (sax), Giuseppe Sabatelli (sax), Ferdinando Filomeno (sax), Francesco Milone (sax), Giuseppe Zizzi (trombone), Franco Angiulo (trombone), Aldo Di Paolo (pianoforte), Vito Bellanova (contrabbasso), Pasquale Angelini e Antonio Dilorenzo (batteria), e Cristina Lacirignola (voce).

Special guest per l’evento di Fasano, i jazzisti Vincenzo Deluci e il “decano” Renzo Bagorda.

«È con grande entusiasmo che Fasano partecipa a questa importante iniziativa della Settimana Internazionale del Jazz – dichiara il primo cittadino di Fasano Francesco Zaccaria -, frutto di una preziosa collaborazione tra comuni amici, strategia fortemente voluta da questa amministrazione, per implementare e progredire nella promozione del territorio. Ospitare l’Itria Jazz Ensemble nella nostra splendida Piazza Mercato Vecchio rappresenta un’occasione straordinaria per celebrare la musica come linguaggio universale e per valorizzare al contempo la bellezza del nostro territorio. Invitiamo calorosamente tutti a partecipare a questa serata di grande musica e condivisione».

La Settimana Internazionale del Jazz 2025 è il risultato di un’importante collaborazione tra le amministrazioni comunali, che hanno unito le forze per promuovere la cultura musicale e offrire un evento di grande richiamo turistico e culturale. Ogni comune ospiterà concerti ed eventi speciali, creando un itinerario sonoro che si snoderà tra le meraviglie paesaggistiche e architettoniche di questa affascinante parte della Puglia. L’evento di Fasano è realizzato con il supporto dell’Associazione Culturale Jazz Friends.

Fasano, martedì 29 aprile 2025

Giovanni Mastro

Ufficio Stampa

Città di Fasano