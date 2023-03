In occasione della Festa del Papà, Domenica 19 marzo, i cimiteri di Brindisi e Tuturano osserveranno orario continuato dalle 7.00 alle 17.00.

Per l’assessore ai Servizi Cimiteriali Oreste Pinto: “Cosi come già predisposto negli anni scorsi, in accordo con il direttore Danese, abbiamo deciso di ampliare l’orario di visita dei due cimiteri comunali per garantire maggiore possibilità di accesso alle numerose persone che vorranno porgere un saluto ad una persona speciale, portando un fiore o recitando una preghiera”