VALTUR BRINDISI-LIBERTAS LIVORNO 1947: 80-75 (24-21, 46-46, 62-66, 80-75)

VALTUR BRINDISI: Laquintana 10 (4/7, 0/1, 2 r.), Arletti 3 (0/1, 4 r.), Del Cadia 7 (3/5, 1 r.), Vildera (0/1, 4 r.), Fantoma ne, De Vico (0/1, 0/1, 1 r.), Radonjic 3 (0/1, 1/1, 3 r.), Calzavara 11 (2/3, 2/4, 2 r.), Allen 34 (12/18, 2/5, 4 r.), Ogden 13 (3/9, 0/2, 4 r.), Buttiglione ne, Valente ne. Coach: Bucchi.

LIBERTAS LIVORNO 1947: Filloy 22 (1/4, 6/9, 2 r.), Italiano 7 (1/2, 1/5, 2 r.), Fratto 4 (0/2 da tre, 4 r.), Banks 16 (4/7, 2/6, 7 r.), Fantoni 7 (2/2, 10 r.), Buca 4 (2/2, 3 r.), Hooker 4 (1/3, 0/6, 1 r.), Bargnesi 3 (0/2, 1/2), Allinei 5 (1/4, 1/3, 1 r.), Tozzi 3 (0/1, 1/1). Coach: Andreazza.

ARBITRI: Miniati – Coraggio – Maschietto.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 17/24, Livorno 15/20. Perc. tiro: Brindisi 29/60 (5/14 da tre, ro 5, rd 35), Livorno 24/61 (12/34 da tre, ro 8, rd 30).

Vittoria casalinga per la Valtur Brindisi al termine di un match sofferto e molto equilibrato, terminato con il punteggio di 80-75. Decisivi gli ultimi cinque minuti di gioco, in cui i biancoazzurri ribaltano l’inerzia dal -8 con un parziale finale di 15-2 annichilendo le bocche di fuoco ospiti, su tutti Banks e Filloy in grande serata fino a quel momento. MVP un super Allen autore di 34 punti con 12/18 da due, 2/5 da tre, 4 rimbalzi, 4 assist e 3 recuperi in 36 minuti di impiego in campo.

Quintetto iniziale formato da Calzavara, Allen, Arletti, Ogden e Vildera di buon impatto sulla partita per un primo parziale da 12-4. La squadra ospite prova subito a schierare una difesa a zona ma la Valtur costruisce buoni tiri con Allen sugli scudi in doppia cifra realizzativa nel primo quarto di gioco, concluso dal buzzer beater da centrocampo autentico jolly pescato da Filloy (24-21). Capitan Laquintana apre il secondo periodo con tre canestri in fila prendendo in mano le redini dell’attacco brindisino, Livorno risponde colpo su colpo convertendo undici punti dalla lunetta. Il sorpasso amaranto porta la firma di Filloy, autore di due triple consecutive del vantaggio 38-42 al 18’. Allen e Filloy danno vita ad una sfida di alto livello in attacco impattando lo score a quota 46 a metà contesa. Vildera commette il terzo fallo personale al 24’, Ogden non trova continuità realizzativa e Brindisi soffre sotto le plance (55-56 al 26’). Il solito Filloy chiude con l’ennesima tripla allo scadere il terzo quarto e apre in altrettanto modo l’ultimo tempino per l’allungo Livorno sul 62-69. L’ex Adrian Banks timbra il massimo vantaggio di +8 a cinque minuti dalla fine, Brindisi tenta il tutto per tutto e ritorna ad un possesso di distanza al 38’ grazie ai quattro liberi in fila di Ogden (72-74) che commette il quinto fallo personale pochi secondi dopo. Del Cadia prende il suo posto, fa 1/2 dalla lunetta e recupera il pallone per il pareggio a campo aperto di Allen a 54” dalla fine. Altro recupero difensivo permette ad Allen di scoccare la tripla del +3 a 17” dal termine facendo esplodere il PalaPentassuglia. Livorno perde la bussola in attacco, Allen completa una partita da assoluto dominatore con il suo 34° punto personale.

Prossimo turno di campionato domenica 12 gennaio alle ore 18:00 alla Vitrifrigo Arena contro la Vuelle Pesaro.

