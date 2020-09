Prosegue la settima edizione di Francavilla è Jazz, la rassegna che ogni anno porta nel cuore del Centro Storico di Francavilla Fontana i grandi interpreti della scena musicale internazionale.

L’evento, realizzato dall’Associazione Francavilla è Jazz e dal Comune di Francavilla Fontana con la direzione artistica di Alfredo Iaia, si svolgerà sino a sabato 5 settembre in Piazza Giovanni XXIII.

Il secondo appuntamento è in programma venerdì 4 settembre alle ore 21.00 con “Verdi e Puccini in jazz”.

Verdi e Puccini in Jazz è un esempio di continuum fra musica classica e jazz, spesso erroneamente ritenuti due generi musicali agli antipodi.

Il progetto concepito dalla cantante Cinzia Tedesco comprende alcuni fra i brani più rappresentativi composti da Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, brillantemente riarrangiati in chiave moderna da Stefano Sabatini.

Cinzia Tedesco, cantante dall’ammaliante grazia comunicativa, sarà accompagnata dal violoncellista Giovanna Famulari e da una sezione ritmica formata dal pianista Stefano Sabatini, dal contrabbassista Luca Pirozzi e dal batterista Pietro Iodice.

Un quintetto, quello diretto da Cinzia Tedesco, capace di fondere classica e jazz con gusto e spirito di intraprendenza.

La partecipazione al concerto è gratuita e avverrà nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio.

Francavilla Fontana, 3 settembre 2020

