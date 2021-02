Il progetto “Percorsi ciclopedonali”, candidato al Programma di Azione e Coesione complementare al PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha superato la prima fase di selezione ed è stato ammesso con riserva a finanziamento.

Il progetto presentato dall’Amministrazione Comunale, che prevede un investimento di 853 mila euro, mira alla creazione di una rete di percorsi ciclopedonali legati ai luoghi storici e si configura come la naturale prosecuzione del percorso europeo EuroVelo EV5. La progettualità è stata candidata nell’ambito dell’asse “Accessibilità Turistica” che punta al potenziamento e alla riqualificazione della dotazione materiale e immateriale degli strumenti di mobilità in una prospettiva di miglioramento e sostenibilità.

“Il percorso ciclopedonale che abbiamo candidato si inserisce in un progetto organico del nostro Comune che dimostra ormai di aver puntato su un modello sempre più apprezzato fuori dai nostri confini cittadini, grazie agli svariati finanziamenti che Regione e Governo centrale ci stanno concedendo – dichiara l’Assessore alla Mobilità Sostenibile Sergio Tatarano – Nello specifico, si tratta di un epocale ed inedito percorso che consentirà di raggiungere in bici i punti più attrattivi della città in linea con un’idea di mobilità lenta e sostenibile che è oggetto del PUMS a cui stiamo lavorando con grande entusiasmo e che presto regaleremo alla comunità francavillese.”

EuroVelo 5, detta anche «la via Romea Francigena», è una pista ciclabile che, una volta terminata, avrà una lunghezza di 3.900 chilometri e unirà Londra a Brindisi, passando per Milano e Roma, ricalcando in parte il percorso della celebre via Francigena. L’inserimento del percorso ciclopedonale in questo contesto europeo consentirà di intercettare i flussi turistici settoriali offrendo una occasione per la diffusione della conoscenza del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico della Città.

Il percorso delineato dai progettisti, che comprende via Immacolata, corso Garibaldi e via Crispi, condurrà ad una biforcazione. Giunti alla Porta Nuova, detta anche Cappuccini, sarà infatti possibile procedere in Via Madonna delle Grazie o svoltare lungo via Barbaro Forleo per immettersi nel centro storico tramite via Roccella o proseguire verso Corso Umberto I, completando un circuito ad anello che si ricongiungerà con la rete europea EV5 e che troverà in piazza Umberto I l’ideale punto di incontro.

La rete ciclopedonale, proseguendo su via Madonna delle Grazie, sarà inoltre connessa con il percorso “Via Verde del Canale Reale” istituito dalla sezione FIAB di Mesagne (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) che congiunge Francavilla Fontana all’Area Marina Protetta di Torre Guaceto consentendo la fruizione del paesaggio naturale e rurale.

“Il progetto relativo ai percorsi ciclopedonali è coerente con gli strumenti urbanistici approvati ed in fase di approvazione – dichiara l’Assessore all’Urbanistica Nicola Lonoce – mi riferisco in particolare al Piano Urbanistico Generale che vede, ad esempio, la costituzione di un parco nell’area del Canale Reale. Inoltre, la perimetrazione dell’anello ciclopedonale rispecchia fedelmente l’area definita dal PUG come storica. In poche parole, il finanziamento di questa progettualità in prospettiva rappresenta un risparmio notevole per le tasche dei francavillesi che potranno beneficiare, in anticipo, di una Città più smart e sostenibile. Infine, grazie a questo finanziamento sarà possibile operare sulle barriere architettoniche esistenti e intervenire sul manto stradale con l’utilizzo di soluzioni inedite per il territorio francavillese.”

Per il via libera definitivo al finanziamento occorre attendere il completamento dell’istruttoria da parte del Gruppo di Valutazione ministeriale. Ultimata questa fase sarà predisposto l’elenco che verrà sottoposto alla Struttura di Attuazione del Programma per l’approvazione definitiva.

Comune di Francavilla Fontana