I Carabinieri della Compagnia di Fasano, congiuntamente al N.I.L. di Brindisi e alla Stazione Forestale di Ostuni, a conclusione di servizi straordinari di controllo delle attività produttive, hanno contestato violazioni amministrative a carico di un 44enne di Fasano, presidente di un frantoio del luogo, perché durante il controllo sono emerse violazioni delle misure di contenimento del contagio per lo svolgimento delle attività commerciali e industriali, nonché della gestione dei rifiuti prodotti, incorrendo in due sanzioni amministrative per un totale di 1000 euro.