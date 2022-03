“Il blues esisteva prima che io nascessi, ed esisterà sempre. Finchè c’è gente che soffre, ci sarà il blues” (Muddy Waters).

In uscita il 25 marzo il nuovo album della Via del Blues intitolato “Friends”. L’ottavo lavoro discografico dello storico gruppo pugliese sarà in formato CD con 12 canzoni inedite e in vinile in edizione limitata. La Via del Blues riavvolge il nastro e torna all’inizio della propria storia mettendo maestria, sudore e cuore. Friends, non a caso, è il titolo di questo eccellente album. Un nuovo patto tra amici per un disco che suona fresco, divertente, appassionato e coinvolgente come non mai. Canzoni sporcate di rock e profumate di blues, mischiate ad arte, che frantumano le barriere tra musica bianca e nera. Un ritorno alle origini del gruppo e a un sound dal fascino antico e inalterato. L’esordio della Via del Blues significò per il blues italiano una importante novità e una nuova ventata di freschezza pur avendo una marea di riferimenti e personalità in ambito musicale. Friends è un album carico, un impressionante battito continuo senza respiro. Va ascoltato e assaporato in tutte le sue sfaccettature per poter goderne appieno senza limitazioni. Una sequenza di istantanee oscillanti tra ritmi frenetici e profonda raffinatezza. Ogni canzone racconta qualcosa. Un album in cui a brillare è il gioco d’assieme dei singoli componenti. Friends è un disco da ascoltare a lungo e da fare nostro. Un disco senza tempo, in cui il vinile gli rende il giusto merito e un ascolto adatto. La Via del Blues è un gruppo intramontabile, una icona del blues italiano. Pur avendo 50 anni di storia è ancora tra noi a divulgare musica, creatività e bellezza con la purezza, l’entusiasmo e la voglia di un nuovo gruppo e la giusta esperienza, la qualità e la professionalità dei grandi artisti. Per prenotazioni e informazioni inviare una mail a info@viadelblues.it.

Marco Greco