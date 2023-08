Futsal Brindisi: Terza stagione a Brindisi per Vinicius De Oliveira.

Giunto a Brindisi nel dicembre 2021, Vinicius si è subito messo i evidenza, mettendo al servizio del sodalizio biancoazzurro, esperienza, tecnica e professionalità.

Presentatosi come il primo straniero della storia del Futsal Brindisi, Vinicius, in Italia da diversi anni, può ormai considerarsi “Italo-Brasiliano”.

Convinto di voler continuare la sua avventura con i ragazzi brindisini, non ha esitato a confermare, per la terza stagione consecutiva, la sua presenza a servizio di Mr De Simone & Co.

Ultimate le riconferme del roster della passata stagione, lo staff tecnico biancoazzurro ha cominciato a sondare il mercato ed ha individuato alcune pedine di rilievo, necessarie a completare e migliorare la squadra che affronterà la stagione sportiva 23-24.

Primo nuovo innesto, Giorgio Carluccio, classe 97, jolly difensivo con il vizio del gol, 26 nella passata stagione.

Vanta esperienze nel Cus Foggia (3 anni) e Medania Mesagne (2 anni).

Ufficio Stampa Futsal Brindisi