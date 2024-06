Domani, giovedì 13 giugno, si apre ufficialmente il 50° vertice dei Capi di Stato e di Governo del G7 che si terrà a Fasano, nella struttura di Borgo Egnazia: queste le parole di benvenuto del primo cittadino Francesco Zaccaria

Ai capi di Stato e di Governo del G7

A nome di tutti i miei concittadini, Vi auguro il più cordiale benvenuto a Fasano, in particolare al Santo Padre papa Francesco.

Le nostre braccia, da sempre aperte a tutto il mondo, Vi facciano sentire davvero il calore di noi fasanesi. Siamo più che orgogliosi e a Voi grati per esservi riuniti qui, ma abbiamo soprattutto speranza che questi giorni a Fasano siano decisivi per tutta l’Umanità.

Tutti noi, infatti, speriamo che gli ulivi che in questi giorni Vi circondano, con i quali i nostri avi hanno ornato e fecondato la nostra terra di passaggio e di incontro, Vi ispirino alla Pace.

I popoli di tutto il mondo si aspettano che il seme della Pace venga piantato proprio in questi giorni di confronto: lontani da individualismi, da egoismi, ispirati dall’alta parola di Sua Santità.

Nel nome supremo della Pace fra i popoli, siate i benvenuti a casa nostra!

Il sindaco di Fasano

Francesco Zaccaria

Ufficio Stampa Città di Fasano