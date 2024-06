Sarò estremamente orgoglioso di porgere al Signor Presidente della Repubblica il più caloroso benvenuto nella Città di Brindisi.

Una Città che si identifica e intreccia il proprio destino con il suo porto, che mai come oggi appare un ponte proiettato ver so tutte le sponde del Mediterraneo: dai Balcani all’Anatolia, dal Mashrek al Maghreb, in uno sforzo di cooperazione e coesistenza pacifica, di confronto religioso e di ibridazione culturale con tutti i popoli che si affacciano sull’antico Mare Nostrum.

Sin dall’antichità il porto di Brindisi aveva fama di essere “il più sicuro del mondo”.

E non solo per la sua peculiare fisionomia che avvolge tuttora il centro abitato in un suggestivo abbraccio naturale, o per la sua bellezza paesaggistica, oppure ancora per i monumenti che vi si affacciano come le Colonne Romane poste al termine della Via Appia, o i grandiosi Castelli frutto di fortificazioni militari.

Il Porto di Brindisi era l’approdo più sicuro e riparato del mondo antico, oltre che il porto privilegiato d’imbarco e di sbarco da e

per il lontano Far East.

Era la “Porta d’Oriente”, attraverso la quale sono transitati uomini e merci che hanno fatto la storia: pellegrini, religiosi, mercanti, artisti, generali, templari, crociati, imperatori e santi, fino ai migranti di ogni etnia e paese che qui hanno sempre trovato rifugio e accoglienza.

Sono passati tutti da qui.

Da qui tutti continuano a passare, perché Brindisi è un porto di pace e di accoglienza.

Oggi noi stiamo progettando il nostro futuro fondandolo su queste antiche radici: la nostra ambizione è quella di rappresentare un ponte naturale tra l’Europa continentale di cui siamo l’estrema propaggine e i mondi che si schiudono al di là del mare.

Se nell’Ottocento siamo stati tappa fondamentale della “Valigia delle Indie”, che univa due mondi agli antipodi collegando Londra a Bombay, nella contemporaneità abbiamo l’ambizione di diventare un “Ponte nel Mediterraneo” congiungendo sponde diverse per costumi, cultura e religione, in uno sforzo teso a garantire la pace e la convivenza civile tra tutti i popoli.

Giuseppe Marchionna

Sindaco di Brindisi