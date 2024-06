Il Sindacato Autonono di Polizia, pur apprezzando il grande lavoro profuso dell’Amministrazione della PS periferica, per la gestione dell’evento G7 in terra di Brindisi, questa O.S. per la coerenza che la contraddistingue, evidenzia di aver sempre espresso parere negativo circa l’utilizzo di traghetti come strutture alloggiative per le forze di polizia impegnate per l’evento del G7.

I traghetti, infatti, trattandosi di mezzi di trasporto, appositamente costruiti per coprire brevi distanze marittime, hanno caratteristiche strutturali inadatte per fornire soluzioni alloggiative idonee per periodi temporali superiori alle 24 ore.

A maggior ragione tale inadeguatezza emerge in considerazione del fatto che le persone ospitate non sono dei turisti, bensì appartenenti alle Forze di Polizia, impiegate in servizio attivo e, pertanto, con armi e divise al seguito, condizioni queste che necessitano di adeguati spazi che garantiscano anche condizioni igienico-sanitarie proporzionate ad una permanenza e convivenza di più giorni.

Attualmente, dopo i dovuti controlli effettuati da parte della funzione pubblica, i colleghi con grande senso di responsabilità stanno iniziando a salire a bordo del traghetto GNV Azzurra, peraltro sotto il sole e senza aver consumato il primo ordinario.

Non spetta a questa O.S. individuare chi sia il fautore di tale determinazione, ma auspichiamo soltanto che tale scelta sia stata effettuata con accurata responsabilità, avendo ad oggetto la tutela del benessere e della dignità del personale impiegato per garantire la sicurezza in un evento di portata mondiale.

Il Sap esprime un sentito ringraziamento ai vertici della Questura di Brindisi e a tutto il personale per l’ impegno e per il supporto fornito al fine della risoluzione delle problematiche che hanno caratterizzato queste giornate concitate.

Francesco PULLI

Il Dirigente Nazionale Sap