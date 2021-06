Si terrà il prossimo 29 giugno alle ore 10, presso la sede del G.A.L. Alto Salento ad Ostuni, il Workshop del progetto RISE ATTER, in cui il GAL stesso è coinvolto come partner/caso studio.

Il progetto ATTER – Agroecological Transitions at the scale of TERritorial food systems (Transizioni agro-ecologiche nei sistemi alimentari territoriali), è finanziato dal programma HORIZON 2020, nella sottomisura RISE che sostiene la mobilità internazionale in ambito accademico e professionale, al fine di condividere conoscenze e sviluppare competenze attraverso la mobilità di componenti di un network di organizzazioni.

Nel caso del progetto ATTER, il network è composto da un capofila francese, l’INRAE, L’Institut national de la recherche agronomique, e da 17 partner provenienti da Francia, Regno Unito, Brasile, Stati Uniti.

Per l’Italia sono coinvolti l’Università di Pisa e il CIHEAM di Bari, oltre al GAL Alto Salento.

Obiettivo del progetto è lo sviluppo di un programma di scambio interdisciplinare e multisettoriale incentrato sulle transizioni agro-ecologiche nei sistemi alimentari territoriali. Basandosi sulle specificità di ciascuno dei cinque paesi oggetto di studio e collegando ricercatori e professionisti attraverso scambi di mobilità, corsi di formazione e seminari, il progetto favorirà la condivisione di diverse esperienze e metodologie nonché la sperimentazione di approcci e strumenti innovativi.

La prima azione di mobilità di progetto coinvolge due referenti dell’INRAE, Claire Lamine e Danielle Magda, che saranno nei prossimi giorni in visita al CIHEAM di Bari e sul territorio del GAL Alto Salento, presentando il caso studio del South Ardeche.

Siamo quindi lieti di dare il via alle attività con un workshop che coinvolgerà anche un campione di stakeholder del territorio del GAL Alto Salento (agricoltori, istituzioni locali, attori della filiera alimentare, consumatori), e che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Gal Alto Salento.

Di seguito il programma del workshop.

Martedì 29 giugno 2021 ore 10,00 – 12,00 c/o G.A.L. Alto Salento 2020 – Ostuni c.da Li cuti s.n.c

Saluti

Vincenzo Iaia – Presidente G.A.L. Alto Salento 2020 S.r.l.

Guglielmo Cavallo – Sindaco di Ostuni

Patrizia Pugliese – IAMB Bari

Presentazione CASE STUDY

Carmelo Greco – Ilaria Oliva – GAL Alto Salento 2020 «Host»

Claire Lamine – Daniele Magda – INRAE «Visitor»

Discussione dei punti in comune dei Case Study

feedback dei partecipanti al workshop

Piccolo rinfresco con prodotti agroalimentari del GAL Alto Salento e del South Ardeche.