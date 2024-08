La GAW Assi Brindisi è lieta di annunciare l’inserimento nel roster della serie C interregionale della giovane ala brindisina Davide Buttiglione #6, classe 2006, proveniente dalla Valtur Brindisi, dove è cresciuto cestisticamente.

L’ingaggio di Buttiglione ha un’importanza rilevante, in quanto definito nell’ottica della collaborazione avviata con la società NBB Valtur: aggregato già al gruppo della prima squadra in serie A2, sarà anche protagonista con i colori biancoblù nel campionato U19 DNG, seguendo gli insegnamenti di coach Laghezza.

Davide ha completato tutta la trafila del settore giovanile con la società biancoazzurra fino ad esordire in Serie A il 5 novembre 2023 in occasione del match interno contro l’Olimpia Milano.

Il basket diventa il punto centrale della sua vita sportiva: con la canotta della Happy Casa nei campionati regionali di categoria, conquista due “Memorial Papini” a Rimini e partecipa al prestigioso torneo “Giovani Leggende” a Varese, risultando protagonista e vincendo il premio fair play.

Durante la prima tappa della Next Gen Cup LBA, ha registrato una media di 25 punti, 8 rimbalzi, 4 assist e 3 recuperi: prestazioni che gli sono valse la chiamata dalla Nazionale Italiana Under 18 come giocatore a disposizione per il prestigioso torneo internazionale “Albert Schweitzer Tournament” disputato ad aprile in Germania e per il ritiro estivo in vista dell’Europeo di categoria in programma in Finlandia.

Un ringraziamento particolare alla Valtur Brindisi per la fattiva collaborazione e disponibilità mostrate per l’utilizzo dell’atleta in doppio tesseramento.

La società augura a Davide il più sincero in bocca al lupo per questa sua nuova avventura in biancorosso.