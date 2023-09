Il Direttore dell’Archivio di Stato di Brindisi, Diego Sicorello, e tutto il personale, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2023, sono lieti di invitarvi alla mostra documentaria dal titolo “Patrimonio InVite – Vino in festa – Le feste del vino e dell’uva nel corso del XX secolo” per ripercorrere con documentazione scritta, grafica e fotografica le manifestazioni legate alla promozione del vino e dell’uva nel corso del XX secolo nella città di Brindisi.

La mostra sarà visitabile gratuitamente nella giornata di domenica 24 settembre 2023 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 presso la sede dell’Archivio di Stato di Brindisi, piazza Santa Teresa, n.4. Sarà, inoltre, possibile usufruire di visite guidate nei seguenti orari: 10:00-11:30-17:00-18:30.

Archivio di Stato di Brindisi