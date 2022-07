Gianluca Serra e Tiziana Motolese lasciano il M5S e rassegnano le dimissioni da consiglieri comunali di Brindisi.

I due erano stati eletti, rispettivamente come candidato sindaco e candidata consigliere più suffragata della lista.

La decisione è stata resa nota attraverso un post sui social network.

Questo il testo integrale:

“Lasciamo il Movimento 5 Stelle 2050 e per questo lasciamo anche l’incarico istituzionale dimettendoci da consiglieri comunali, coerentemente con quelli che furono gli ideali che abbracciammo al momento della nostra candidatura. Non ci riconosciamo nel nuovo corso del Movimento e nella sua gestione. Siamo certi che chi subentrerà saprà interpretare al meglio il proprio mandato”.

Al loro posto dovrebbero subentrare Valeria Puca e Pierpaolo Strippoli.

Proprio la Puca, nei giorni scorsi, aveva pubblicamente chiesto chiarezza agli eletti del M5S alla luce delle vicende politiche che hanno condotto alla fuoriuscita dal movimento del Ministro Di Maio e di altri parlamentari, tra i quali i deputati brindisini Anna Macina e Gianluca Aresta.