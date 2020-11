Il Polo Biblio Museale di Brindisi partecipa alla giornata GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE – 25 novembre 2020.

Sulla pagina social Facebook del Museo Ribezzo, un interessante video a tema LA CONTEMPORANEITA’ DELLE DONNE AL RIBEZZO che rende omaggio all’Universo Femminile.

Se ne consiglia la visione, riportando parte dell’introduzione della Direttrice Arch. Emilia Mannozzi:

In linea di continuità tra passato e presente, l’intenzione è stata quella di cogliere “elementi di contemporaneità delle donne nel mondo antico” attraverso immagini tratte da reperti in esposizione presso il Museo Ribezzo, decontestualizzati dalla loro funzione (reperto esposto), ma focalizzando l’attenzione su uno o più particolari significativi relativi al tema individuato.

Le immagini sono state scomposte e ricomposte per un cammino tra passato e presente finalizzato a “fermare” lo sguardo e a decodificare i possibili significati e attribuzioni di senso del reperto, attraverso linguaggi nuovi che si prestano alla loro rielaborazione di fantasia.

A far si che il reperto ancora oggi ci parli e ci emozioni non soltanto per la sua valenza storico artistica.

https://www.facebook.com/MuseoRibezzo/videos/746478599553505