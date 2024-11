Domenica 24 novembre, il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto apre le porte della riserva con due attività gratuite in occasione della Giornata dell’albero. Gli utenti potranno scegliere se fare una visita guidata alla scoperta del ginepro coccolone o se partecipare ad una piantumazione di comunità.

Il primo evento nasce nell’ambito della kermesse per la valorizzazione degli alberi monumentali organizzata dalla sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia, il Polo biblio-museale di Lecce, l’Accademia dei georgofili, sezione Sud-Est, e la Società botanica italiana gruppo di lavoro alberi monumentali SBI e sezione pugliese. Il Consorzio di gestione dell’area protetta e le guide della cooperativa Thalassia guideranno gli utenti alla conoscenza del ginepro coccolone, pianta ultracentenaria localizzata nel cuore della riserva. Appuntamento alle ore 9 e rientro alle 13.

Il secondo, con il patrocinio del Comune di Carovigno e la partecipazione dell’associazione Atletica Carovigno, punta a riforestare un’area della riserva. Nell’ambito dell’attività e con il supporto del personale dell’ente, ciascun partecipante potrà mettere a dimora una piantina, che troverà sul posto, e contribuire così alla crescita del polmone verde di Torre Guaceto. Appuntamento alle 10 e rientro alle 13.

Entrambe le attività prevedono un percorso a piedi lungo circa 3 chilometri, è importante che ciascun partecipante indossi vestiario comodo e idoneo all’esperienza in natura, e porti con sé una borraccia d’acqua.

Verranno accettate prenotazioni solo fino al raggiungimento della capienza massima. I prenotati riceveranno mail con specifica del luogo di incontro venerdì mattina.

Per partecipare alla visita guidata alla scoperta del ginepro coccolone basta registrarsi al seguente form entro e non oltre le ore 10 di venerdì 22 novembre https://docs.google.com/forms/d/1lmnWHtW1wSyB0OQGXEyVVOl3fA29NwmdJgDnGLfqc0g/edit

Per partecipare all’evento di piantumazione basta registrarsi al seguente form entro e non oltre le ore 10 di venerdì 22 novembre https://docs.google.com/forms/d/1DAZo6YCGvb-dg2qteTgFFT5xL_cy3XbvkmW0o2L0wYI/edit

COMUNICAZIONE CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO