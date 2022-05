Il Centro di Aggregazione Giovanile (CAG), servizio sociale dell’Ambito 1 Brindisi – San Vito dei Normanni, gestito in ATI dalle cooperative sociali Solidarietà e Rinnovamento e Amani, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Paradiso – Tuturano, le ASD MFR Brindisi, Polisportiva Bozzano e Casale Volley promuove in datra 5 giugno 2022 l’importante iniziativa inserita nell’elenco Coni per la Giornata Nazionale dello Sport con il supporto del CSI Brindisi e del Comune di Brindisi. La manifestazione segna l’ultima tappa del progetto pilota Il Paradiso dello Sport, che ha offerto la possibilità a 30 bambini e bambine tra gli 8 e i 13 anni di usufruire per due appuntamenti settimanali di un pacchetto di avviamento alle pratiche sportive del basket, della pallavolo e dell’atletica leggera con il supporto degli istruttori delle società sportive e gli operatori del Cag.

In occasione di questa giornata e attraverso le attività quotidiane svolte dal Cag e dalle realtà coinvolte, è stato possibile ripristinare e rendere fruibile l’area verde intorno al Centro, con l’allestimento del percorso di corsa campestre, già utilizzato nella edizione dello scorso anno. Quest’anno esito del progetto e degli sforzi comuni si è riusciti a ottenere anche il ripristino dei canestri del campo di basket della scuola Mameli, inutilizzato ormai da anni. Il progetto si innesta infatti in un processo continuativo di riqualificazione e rigenerazione urbana degli spazi pubblici e i beni comuni del quartiere a beneficio delle famiglie e in particolare dei bambini e dei ragazzi che hanno sempre più bisogno di luoghi e occasioni di socialità. Il laboratorio di Rigenerazione urbana che ha visto impegnato un gruppo di volontari adulti del quartiere ha costruito alcune panchine che saranno posizionate all’interno del cortile della scuola e lungo il percorso podistico.

Domenica 5 giugno 2022 a partire dalle ore 8:30, avrà luogo la 2° Corsa Campestre Città di Brindisi, Cross Corto Crono 3000 • 7^Tappa del Circuito provinciale “Sulle Vie di Brento 2022”, gara provinciale competitiva di corsa campestre di 3km, organizzata dalla ASD MFR Brindisi in collaborazione con CSI Brindisi, con l’autorizzazione della FIDAL BRINDISI e il patrocinio del Comune di Brindisi. La gara si svolgerà presso il Centro di Aggregazione Giovanile, lungo il perimetro di 1 Km.

Possono partecipare:

– Atleti tesserati FIDAL delle categorie maschili e femminili: Allievi, Juniores, Promesse, Seniores Senior Master;

– Atleti tesserati RunCard FIDAL con tesserino in corso di validità con allegato certificato medico per attività agonistica

– Tesserati per gli EPS sez. Atletica in possesso della Runcard EPS nel rispetto della normativa sanitaria.

La gara si avvarrà della presenza del Gruppo Giudici Gara della FIDAL. A fine gara è prevista la distribuzione dei pacchi ristoro offerti da Coop Allenaza 3.0 (Ipercoop Brindisi).

Sono previsti inoltre un triangolare di basket a cura della Polisportiva Bozzano presso il campetto del cortile della scuola Mameli e un minitorneo di pallavolo per le categorie giovanili a cura della Casale Volley 3. Parteciperanno giovani sportivi appartenenti alle ASD coinvolte insieme a bambini e bambine protagonisti del progetto Il Paradiso dello sport.

Il Paradiso dello Sport nasce da una proficua e continuativa cooperazione del Cag e della scuola tra loro e con le associazioni del territorio che hanno mostrato massima apertura, sensibilità e disponibilità a offrire nuove prospettive educative e di contrasto alla marginalità e alla devianza. In particolare l’Associazione Ortomania che ha allestito gli orti sociali urbani presso i terreni che circondano il Cag e promuove la riacquisizione di un rapporto rinnovato e rispettoso con la natura e i prodotti della terra, la ASD MFR Brindisi che ha intrapreso un percorso di avviamento all’atletica leggera e organizzato per la prima volta presso il Cag la Giornata Nazionale dello Sport 2021 tenutasi il 6 giugno 2021. In tale occasione sono state coinvolte le altre ASD, il CSI e il Coni che da allora hanno costruito in stretto rapporto e accordo con le agenzie educative e le realtà associative del quartiere una solida alleanza per rafforzare, attraverso lo sport, l’efficacia degli interventi di contrasto alla povertà educativa, culturale e alle difficoltà sociali che soprattutto le periferie manifestano.

Il proposito e l’appello sono quelli di allargare la compagine di associazioni sportive e di realizzare un vero e proprio Centro Sportivo Multidisciplinare con un’offerta sempre più ampia e completa.

Crediamo fondamentale promuovere sani stili di vita e accompagnare i nostri giovani in percorsi e ambienti entro i quali, nella massima sicurezza, possano incontrarsi con i coetanei ed esprimersi liberando le proprie energie e acquisendo consapevolezza e padronanza del proprio corpo anche in relazione agli altri.

INFO

Su FB CAG Brindisi per i Giovani – tel. 0831453592 – Strada per Contardo, 60 Brindisi

Per ulteriori informazioni sulle gare di corsa campestre e per il regolamento consultare www.fidalbrindisi.it, www.cronogare.it o la pagina facebook ASD MFR Brindisi.