Per un’intera settimana, dall’8 al 13 marzo 2021, gli Apprendisti Ciceroni proporranno visite guidate “alternative”, in diretta su Instagram e in differita sui canali IGTV dai luoghi identitari del loro territorio.

L’obiettivo, in questo anno così particolare per il mondo della scuola a causa della pandemia, è permettere a tutti gli studenti di godere delle bellezze del nostro paese anche a distanza, sia da scuola che da casa.

La Delegazione FAI Brindisi, in collaborazione con gli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico brindisino “B. Marzolla” facente parte del Liceo “Marzolla Leo Simone Durano” di Brindisi, impegnati in attività di PCTO, condurranno i visitatori alla scoperta della storia di beni per loro identitari e appartenenti alla città di Brindisi e non solo.

Gli studenti vestiranno i panni di guide d’eccezione per mostrare le bellezze della Chiesa della Madonna del Giardino, nel centro abitato di Tuturano.

La Chiesetta, di età medievale, è stata da poco oggetto di restauri importanti che hanno permesso di valorizzarne l’importante storia, con collegamenti molto forti all’epoca romana e alla presenza dei monaci basiliani nel nostro territorio.

Ma non è finita qui: i Ciceroni parleranno anche della storia del Parco Naturale Regionale Saline di Punta della Contessa, l’oasi brindisina compresa tra Capo di Torre Cavallo e Punta della Contessa che comprende un sistema di zone umide costiere costituite da specchi d’acqua ricchi di flora e fauna davvero uniche nel loro genere.

Altro bene di cui verranno narrate le particolari vicissitudini è il Collegio Navale “Niccolò Tommaseo”, edificio brindisino che versa attualmente in condizioni di evidente degrado e che, si spera, possa essere presto recuperato.

Le cronache riferiscono che fu Benito Mussolini a procedere alla posa della prima pietra del Collegio, con successiva inaugurazione nel dicembre del 1937.

Tutte e tre le realtà scelte per questo evento sono rientrate nell’ultimo censimento de “I Luoghi del Cuore” del FAI, grazie al quale vengono votati su tutto il territorio nazionale i luoghi amati e che ognuno di noi vorrebbe proteggere, valorizzare e far conoscere. I risultati del censimento, giunto alla sua decima edizione, saranno resi pubblici entro la fine del mese di febbraio svelando i nomi dei tanto attesi “luoghi” vincitori.

Le visite guidate saranno trasmesse su Instagram sul canale IGTV di

https://www.instagram.com/faigiovanibrindisi/

e su

FB FAI GIOVANI BRINDISI https://www.facebook.com/FAIGiovaniBrindisi/

FB DELEGAZIONE FAI BRINDISI https://www.facebook.com/delegazionefaibrindisi/

FB LICEO CLASSICO MARZOLLA: https://www.facebook.com/classicomarzollabrindisi/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/marzolliani/

● “Come uno scrigno”: i tesori della Madonna del Giardino di Tuturano – BRINDISI:

https://www.fondoambiente.it/luoghi/chiesa-di-santa-maria-del-giardino?mfi

ORARIO TRASMISSIONI

Giovedì 11 marzo: 10:00

Venerdì 12 marzo: 10:00

● Le Saline di Punta della Contessa, un paradiso fuori città – BRINDISI:

https://www.fondoambiente.it/luoghi/parco-naturale-saline-di-punta-della-contessa?mfi

ORARIO TRASMISSIONI

Giovedì 11 marzo: 10:30

Venerdì 12 marzo: 10:30

● Una nuova vita per il Collegio Navale Niccolò Tommaseo – BRINDISI:

https://www.fondoambiente.it/luoghi/collegio-navale-nicolo-tommaseo?mfi

ORARIO TRASMISSIONI

Giovedì 11 marzo: 11:00

Venerdì 12 marzo: 11:00

