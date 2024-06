Giovanni Barletta si riconferma Sindaco di Villa Castelli, in provincia di Brindisi.

Lo spoglio delle 5701 schede votate ha sancito la vittoria della lista “Diventerà Bellissima” che ha ottenuto 4240 preferenze, pari al 76,85.

Alla lista vanno 8 dei 12 seggi del consiglio comunale.

Pietro Franco, con Pietro Franco Sindaco si ferma a 947 preferenze (17,17%) ottenendo 3 posti in assise comunale mentre Antonio Rossini, Uniti per Villa Castelli, raccoglie 330 voti (5,98%) e siederà sugli scranni di Palazzo di Città