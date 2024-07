La Brain Dinamo Brindisi è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Giovanni Greco anche per la stagione 2024/2025.

Alla sua quinta stagione con la Dinamo, iniziata nel 2020 dopo aver giocato nelle giovanili della Stella Azzurra Brindisi e della Happy Casa Brindisi, Giovanni ha cominciato a competere con i senior nei campionati di C Silver e C Gold, riuscendo a vincerli, e nella Serie B Interregionale.

Giovanni, ala di 193 cm nato nel 2004, nonostante la sua giovane età, ha già acquisito significative esperienze e ha dimostrato negli anni una crescita costante sia dal punto di vista tecnico che mentale. Nella stagione appena trascorsa è riuscito a massimizzare ogni minuto in campo, dimostrando le sue eccellenti capacità difensive e apportando energia e intensità ad ogni partita.

Il team manager Pierluigi Miggiano ha dichiarato: “Sono estremamente felice che Giovanni Greco abbia deciso di continuare il suo percorso nel mondo del basket insieme a noi. Giovanni è un giovane socievole e solare, con una predisposizione all’altruismo; in campo, la sua energia, lo spirito di sacrificio e le sue abilità astute saranno estremamente utili per la squadra. Sono convinto che quest’anno, cruciale per lui, compirà il passo decisivo che gli permetterà di acquisire maggiore sicurezza e fiducia in sé stesso. Sono fiducioso che sarà sempre pronto a dare il massimo quando necessario e la squadra ne trarrà senza dubbio beneficio”.

Anche Giovanni Greco ha espresso la sua soddisfazione per il rinnovo: “Sono molto contento di rimanere un altro anno qui, ormai il quinto per me, in una società ambiziosa e con la voglia di vincere. Ci aspetta una stagione impegnativa ma sono sicuro che sarà piena di soddisfazioni. Per me sarà un’opportunità di crescita ulteriore e lavorerò con impegno per mettere le mie competenze a disposizione ed essere pronto ogni volta che il coach ne avrà bisogno. Non vedo l’ora di ricominciare e di conoscere i nuovi compagni. Forza Dinamo!”.

Ufficio Comunicazione – Brain Dinamo Brindisi