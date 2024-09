Fenimprese Brindisi, sede provinciale dell’Associazione Nazionale Datoriale riconosciuta dal Ministero del Lavoro e senza fini di lucro, annuncia con grande entusiasmo l’Assemblea Costituente che si terrà il prossimo 26 settembre 2024, presso Masseria Caselli Relais, a partire dalle ore 18:30.

Fenimprese è nata dall’incontro di giovani imprenditori e dirigenti associativi, accomunati dall’esigenza di una rappresentanza forte e chiara nelle istituzioni. L’obiettivo dell’associazione è quello di dare voce alle piccole e medie imprese (PMI), fornendo supporto concreto per affrontare le sfide economiche e legislative che influenzano il tessuto imprenditoriale.

L’Assemblea rappresenterà un’occasione unica per confrontarsi su temi cruciali come il miglioramento delle condizioni per le PMI e la presentazione di proposte concrete per favorire la crescita e lo sviluppo delle imprese locali. Durante l’evento interverranno rappresentanti del mondo politico, economico e istituzionale, con l’obiettivo di stimolare il dialogo e rafforzare il legame tra imprenditoria e istituzioni.

Fenimprese Brindisi invita tutte le realtà imprenditoriali della provincia a partecipare a questo importante appuntamento, per contribuire attivamente alla costruzione di un futuro migliore per le PMI e rafforzare il ruolo delle imprese nel contesto territoriale e nazionale.

Enzo Massaro

Presidente Provinciale Fenimprese Brindisi